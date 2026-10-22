La razón por la que el presidente Milei usó un vendaje en el cuello El Gobierno informó que usó un apósito a la altura del cuello, que se evidenció en una conferencia de prensa con medios españoles, debido a un hematoma que sufrió al salir de la bañadera.

Una especie de gran curita utilizó Javier Milei en el cuello durante su viaje a España que despertó numerosas preguntas en redes sociales. La incógnita surgió cuando se postearon videos del Presidente argentino en una rueda de prensa con medios de comunicación españoles en la que se dirigió con muy mal tono al responder una inquietud de una trabajadora de prensa.

La imagen que registró el perfil izquierdo del libertario develó la presencia de un vendaje que se mimetizaba con el color de la piel. Sin embargo, al moverse, el aposito se plegó quedando en evidencia. Sucedió durante un desayuno informativo del Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes oficiales, el mandatario sufrió un accidente que le provocó una pequeña lesión. Remarcaron que salió de la bañadera, se golpeó a la altura del cuello y le quedó un hematoma, pero que se encuentra en buenas condiciones.

Agenda sin fotos con Abascal ni Feijóo

La visita de Milei a España se produce a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. El mandatario viajó para participar de actividades académicas y políticas, entre ellas el foro económico y un acto de la Fundación Disenso, vinculada a Vox.

El contexto que motivó la consulta de la periodista Julia Molina, de la Cadena Ser que le valió el destrato presidencial –le respondió: “Es una visión propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso”– fue que Milei no tenía previsto reunirse con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien se encontraba fuera de la capital en actos de precampaña. Es la primera visita de Milei a España como presidente sin un encuentro con Abascal, con quien mantiene una relación política y personal.







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Tampoco figuraba una reunión con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sí estaba previsto un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La periodista señaló que los partidos “apoyan” a Milei, aunque, según su interpretación, en esta oportunidad no buscaban exhibir esa cercanía. “Está claro que a Milei no le ha gustado la pregunta”, afirmó.