El dólar blue se despertó y registró su mayor salto diario en un mes El dólar blue volvió a activarse este martes y cerró la jornada con una suba de $35, su mayor avance diario en casi un mes, en una rueda marcada por la presión cambiaria y el movimiento alcista en los mercados paralelos. Según operadores financieros consultados, el billete informal finalizó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Se trata del incremento más relevante desde el 21 de noviembre, cuando el blue había escalado $40 (+2,7%), alcanzando un máximo de $1.545. El repunte reavivó la atención sobre la dinámica cambiaria en la recta final del mes y en vísperas de un diciembre tradicionalmente volátil.

Subas también en el mercado oficial

En el segmento mayorista, referencia para el comercio exterior, el dólar avanzó $22,5 y se ubicó en $1.447,50, acompañando el movimiento del resto de las cotizaciones.

El dólar tarjeta —que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias— cerró en $1.911, mientras que los financieros también operaron en alza:

Contado con Liquidación (CCL): $1.519,72, con una brecha del 5% respecto del oficial. MIRA TAMBIÉN El Gobierno denunció a una financiera ligada al Chiqui Tapia por lavado de dinero y evasión

Dólar MEP: $1.475,86, con una brecha del 2%.

Mercado cripto y rendimiento de Bitcoin

El dólar cripto, que opera las 24 horas, cotizó a $1.505,11, según la plataforma Bitso.

Por su parte, Bitcoin se negoció en torno a los u$s86.300, de acuerdo con datos de Binance, manteniendo la tendencia de oscilaciones moderadas tras sus recientes picos de cotización.

ADRs en alza y bonos en retroceso

La jornada financiera se completó con un comportamiento mixto de los activos argentinos. Los bonos soberanos registraron bajas generalizadas, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street (ADRs) avanzaron hasta 6%, impulsadas principalmente por el sector energético.