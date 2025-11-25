Se trata del incremento más relevante desde el 21 de noviembre, cuando el blue había escalado $40 (+2,7%), alcanzando un máximo de $1.545. El repunte reavivó la atención sobre la dinámica cambiaria en la recta final del mes y en vísperas de un diciembre tradicionalmente volátil.
Subas también en el mercado oficial
En el segmento mayorista, referencia para el comercio exterior, el dólar avanzó $22,5 y se ubicó en $1.447,50, acompañando el movimiento del resto de las cotizaciones.
El dólar tarjeta —que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias— cerró en $1.911, mientras que los financieros también operaron en alza:
-
Contado con Liquidación (CCL): $1.519,72, con una brecha del 5% respecto del oficial.
-
Dólar MEP: $1.475,86, con una brecha del 2%.
Mercado cripto y rendimiento de Bitcoin
El dólar cripto, que opera las 24 horas, cotizó a $1.505,11, según la plataforma Bitso.
Por su parte, Bitcoin se negoció en torno a los u$s86.300, de acuerdo con datos de Binance, manteniendo la tendencia de oscilaciones moderadas tras sus recientes picos de cotización.
ADRs en alza y bonos en retroceso
La jornada financiera se completó con un comportamiento mixto de los activos argentinos. Los bonos soberanos registraron bajas generalizadas, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street (ADRs) avanzaron hasta 6%, impulsadas principalmente por el sector energético.