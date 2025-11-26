La actividad económica creció 0,5% en octubre y acumula un 5,2% en 2025, pero la financiación sigue siendo “prohibitiva” La economía argentina mostró en octubre un leve repunte mensual del 0,5%, según informó el INDEC, consolidando un crecimiento acumulado del 5,2% en lo que va de 2025. Este avance se sostiene principalmente en sectores como pesca, intermediación financiera e inmobiliarias, que lideran la recuperación.

Sin embargo, este panorama convive con uno de los principales frentes críticos para los hogares y comercios: el costo del financiamiento, que continúa en niveles extremadamente altos, de acuerdo con datos del Banco Central (BCRA).

Financiación: tasas en niveles críticos

El acceso al crédito sigue siendo un desafío para las familias y los pequeños negocios. El informe del BCRA señala:

125% : tasa promedio de préstamos personales

125% : tasa promedio de préstamos personales

El costo financiero real puede superar el 300% anual en algunos bancos

140% : tasa de financiación del resumen de tarjeta de crédito

La mora alcanza el 7,3% , uno de los niveles más altos de los últimos años

La mora alcanza el 7,3% , uno de los niveles más altos de los últimos años

11 millones de personas se financian a través de fintech, donde las tasas suelen ser aún más elevadas

Este escenario refleja el fuerte encarecimiento del crédito y un creciente nivel de endeudamiento, especialmente en sectores de ingresos medios y bajos, que dependen de financiaciones de corto plazo para gastos cotidianos.

Análisis: crecimiento económico con una fuerte presión financiera

Aunque la actividad económica muestra señales de recuperación, el contexto financiero continúa siendo uno de los principales obstáculos para la reactivación del consumo interno. La combinación de altas tasas, menor poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento informal genera un clima de fragilidad que podría afectar el desempeño económico en los próximos meses.

La suba de la mora al 7,3% y el creciente protagonismo de las fintech en el financiamiento de 11 millones de personas evidencian que el sistema formal no está logrando absorber la demanda de crédito, mientras que los bancos mantienen esquemas de tasas muy por encima del nivel de inflación proyectado.



Los analistas coinciden en que una baja progresiva del costo financiero será clave para consolidar la recuperación. Sin un alivio en las tasas, el impulso del consumo —uno de los motores centrales del crecimiento— podría debilitarse hacia fin de año, aun en un contexto de mejora general de la actividad económica.