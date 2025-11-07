El dólar oficial cae $67 en tres días y marca su mayor distancia con el techo cambiario en más de un mes El dólar oficial volvió a caer en el mercado mayorista luego del feriado bancario del jueves, acumulando un retroceso de $67 en las últimas tres jornadas. Con esta baja, el tipo de cambio se ubica cerca de un 6% por debajo del techo de la banda cambiaria, marcando la mayor diferencia desde octubre.

El billete mayorista cerró en torno a $1.415, lo que implica una pérdida del 2,1% respecto del cierre de la semana pasada y completa cuatro ruedas consecutivas sin alzas. En tanto, el dólar minorista promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.416,94 para la compra y $1.469,64 para la venta, con una leve caída semanal del 0,4%. En el Banco Nación, el valor de venta descendió a $1.460, $15 menos que el miércoles.

Los contratos de dólar futuro reflejan una expectativa de $1.442 para noviembre y $1.481 para diciembre, lo que muestra que el mercado prevé cierta estabilidad en el corto plazo.

En los segmentos financieros, el dólar MEP retrocedió 0,8% hasta $1.467,68, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) bajó 0,1% y quedó en $1.491,95. En el circuito informal, el dólar blue operó en $1.420, también con una leve baja, según relevamientos en la city porteña.

Por su parte, el dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en torno a $1.898. En el mercado digital, el dólar cripto cotiza cerca de $1.474,93, manteniéndose como el tipo de cambio “que nunca duerme”.

MIRA TAMBIÉN Milei llegó a Bolivia para la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz Pereira

El retroceso del dólar oficial ocurre en un contexto de expectativas crecientes sobre un eventual plan de compras sostenidas de divisas por parte del Tesoro, con el objetivo de cumplir la meta de acumulación de reservas comprometida con el Fondo Monetario Internacional antes de fin de año.