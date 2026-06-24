El dólar oficial se mantiene cerca de los $1.500 La divisa estadounidense registró una nueva suba y quedó a pocos pesos de esa marca.

El dólar oficial en el Banco Nación se mantiene en la cotización de $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con un alza de $5 con relación al último cierre.

De esta forma, continúa la tendencia alcista de la divisa, que en sus versiones “blue” y “bolsa” supera los $1.500, y queda al borde de alcanzar valores obtenidos en octubre de 2025, previo a las elecciones de medio término.

En tanto, el dólar mayorista sigue en alza y ya lleva acumulado más de 5% en junio, quedando por encima de la inflación esperada para el mismo mes. Sin embargo, se mantiene alejado del techo cambiario (actualmente en $1.797,67).

Ya regresó a los niveles mostrados a comienzos de enero, y se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

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En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió su racha compradora, aunque continúa moderando el ritmo.

La autoridad monetaria adquirió US$20 millones, el menor monto desde comienzos de marzo, y representó el 3,1% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De esta manera, las compras netas acumuladas ascendieron a US$10.923 millones en lo que va de 2026.

Las reservas internacionales cerraron cun stock de US$47.469 millones, lo que significó una caída de US$38 millones diarios contra el martes.

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COTIZACIONES dólarNA

Dólar Blue:

Compra $1.500 / Venta $1.520

Dólar Oficial:

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Compra $1.445 / Venta $1.495

Dólar Mayorista:

Compra $1.470 / Venta $1.479

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Dólar MEP:

Compra $1.502,8 / Venta $1.504,2

Dólar Contado Con Liquidación (CCL):

Compra $1.548,9 / Venta $1.549,9

Dólar Tarjeta:

Venta $1.943,5