La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Bikas Joshi y que se concretó esta semana en Buenos Aires, terminó la primera revisión de metas del nuevo programa de facilidades extendidas que Argentina firmó con el organismo.

“Las conversaciones con las autoridades argentinas continúan siendo constructivas. En el marco de dicha revisión, continuaremos trabajando en los próximos días y brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, destacaron desde el FMI.

Durante la revisión, la acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA) fue un tema central, dado que el Gobierno no cumplió con el objetivo pactado y quedó sujeto al “perdón” (waiver) del organismo multilateral de crédito.

Las reuniones del staff del Fondo se dieron en medio de los cuestionamientos por el saldo negativo creciente de la cuenta corriente y la política cambiaria. Sobre este segundo punto, desde el Ministerio de Economía enfatizaron en la política de bandas cambiarias y flotación, remarcando que el valor del dólar “no está controlado”.

La discusión se intensificó a partir de un dato que se conoció este martes, cuando se supo que el BCRA aumentó su posición en contratos de dólar futuro en USD 1.500 millones a lo largo de mayo, lo que desde el mercado fue interpretado como una vía para evitar sobresaltos en el tipo de cambio.

Desde Economía desestimaron esa lectura. “Tenemos un tipo de cambio flexible, el dólar se mueve solo por oferta y demanda”, sostuvo el viceministro de la cartera económica, José Luis Daza, durante su participación en un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Con respecto a las reservas, el vicepresidente del Banco Central Vladimir Werning afirmó: “No nos faltan reservas, sobras reservas”. Durante un evento organizado por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) en la sede del Banco Galicia, Werning aseguró: “Macroeconómicamente no necesitamos más. No las vamos a usar”, y sostuvo que “de los USD 12.000 millones que nos dio el Fondo” no se vendió “nada”. Señaló, además, que el Tesoro compró reservas para pagar bonos y que “la necesidad de tener reservas es menor en la medida que ganes acceso al mercado”.

El ministro de Economía Luis Caputo también se expresó sobre las críticas contra su modelo económico y el déficit de dólares, e incluso manifestó que “es sano y razonable”.

“Es algo absolutamente razonable y hasta sano para una economía que está creciendo al 6% y para un país que estaba descapitalizado, donde la inversión crece al 31,8%. Obviamente que iba a pasar eso, es totalmente esperable, pero además el dato puntual del primer trimestre vino influido por el hacerles creer a todos que si salíamos del cepo se venía una estampida en el dólar, entonces muchos importadores adelantaron importaciones”, dijo Caputo este viernes durante el Congreso Nacional Pyme.

Y en esa misma línea, siguió: “Si alguien hoy saca dólares del colchón o importa un tractor o maquinaria usada para el campo, en cuentas nacionales será déficit de cuenta corriente, pero ¿cómo está el país, mejor o peor, con ustedes con dólares en el colchón o comprando máquina para producir más?”.