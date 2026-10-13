Industriales del Norte Grande reclaman inversiones obligatorias para el Belgrano Cargas Desde UNINOR cuestionaron las condiciones previstas para la licitación ferroviaria y exigieron al Gobierno nacional que garantice la recuperación de los ramales C14 y C15. Advirtieron que la falta de infraestructura profundiza las desigualdades productivas y limita la competitividad de las provincias del norte.

Los presidentes de las Uniones Industriales de las diez provincias del Norte Grande expresaron su preocupación por las condiciones previstas para la licitación del Belgrano Cargas y reclamaron al Gobierno nacional que incorpore compromisos concretos y obligatorios de inversión. Desde la Unión de Presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande Argentino (UNINOR) advirtieron que el desarrollo de las economías regionales no puede quedar sujeto a las decisiones de las futuras empresas concesionarias.

Uno de los principales puntos del reclamo es la recuperación de los ramales ferroviarios C14 y C15, cuya ejecución, según cuestionaron, quedaría supeditada a la voluntad de la futura concesionaria. Los industriales consideraron inadmisible que obras fundamentales para la conectividad y el desarrollo productivo de la región no estén establecidas como obligaciones dentro de los pliegos de licitación.

Desde la entidad señalaron que las industrias del norte argentino afrontan costos logísticos superiores a los de otras regiones del país, una situación que perjudica la competitividad, desalienta las inversiones y condiciona la generación de empleo. En ese contexto, sostuvieron que la recuperación del sistema ferroviario permitiría optimizar el transporte de la producción agroindustrial, minera y comercial, además de fortalecer la conexión con Chile y Bolivia y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

Los representantes industriales también advirtieron que una licitación que definirá el futuro del sistema ferroviario durante décadas no puede dejar afuera inversiones consideradas estratégicas para el Norte Grande. Si bien aclararon que no se oponen a la participación privada ni a la modernización del servicio, rechazaron un esquema que, según plantearon, podría profundizar las desigualdades productivas y territoriales que afectan históricamente a las provincias de la región.

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Por último, desde UNINOR exigieron que el Gobierno nacional revise los pliegos del Belgrano Cargas e incorpore compromisos de inversión verificables y de cumplimiento obligatorio. Los industriales remarcaron que el federalismo debe traducirse en decisiones concretas y recursos destinados a mejorar la infraestructura, y concluyeron que el Norte Grande necesita condiciones logísticas que le permitan producir, invertir, exportar y generar empleo en igualdad de oportunidades con el resto del país.