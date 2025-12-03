El Gobierno anunció al nuevo titular de la SIDE: Cristian Auguadra reemplaza a Sergio Neiffert Es contador y se desempeñaba como inspector de la División de Asuntos Internos. En 2005, fue postulado por Mauricio Macri para el directorio del Banco Ciudad.

El Gobierno anunció una modificación en la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side): comunicó la salida de su titular, Sergio Neiffert, y designó a Cristian Auguadra, un funcionario de bajo perfil que hasta el nombramiento estuvo a cargo de la División de Asuntos Internos (DAI).

Se trata de un contador público y que el Gobierno definió como un “funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública”.

Estaba al mando de la División de Asuntos Internos, dentro de la órbita de la Side, desde noviembre de 2024, a donde llegó con el visto bueno de Santiago Caputo, según publicó La Nación. En el último tiempo, empezó acumular más poder, en medio del distanciamiento que hubo entre Neiffert y el asesor estrella de Javier Milei.

Auguadra posee una larga trayectoria ligada a la política. A inicios de los 2000, el contador había sido propuesto por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad.

En la DAI, Auguadra era el encargado de realizar investigaciones y auditorías sobre el desempeño de las agencias y el personal para prevenir irregularidades. También estaba a cargo de supervisar la utilización de recursos y la ejecución de protocolos institucionales. Además, debía garantizar la integridad institucional, entre otras funciones.

Según explicó el Gobierno, el nombramiento de Auguadra se justifica en el marco del inicio de la segunda parte del proceso de reorganización de la Side, luego de que la primera parte del trabajo haya estado comandada por Neiffert, y se lograra “ordenar puntos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”.

“Su designación permitirá profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y planificación estratégica, y avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno”, indicaron desde el Ejecutivo respecto al nuevo titular de la Side.

En julio de 2024, Milei disolvió la AFI y repuso la Side, a la cual dividió en cuatro organismos: Servicio de Inteligencia Argentino; Agencia de Seguridad Nacional; Agencia de Ciberseguridad; y la División de Asuntos Internos.