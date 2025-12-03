El Gobierno oficializó un aumento escalonado del salario mínimo hasta agosto de 2026 El Gobierno laudó y definió que el ingreso básico se incrementará de forma escalonada entre noviembre y agosto de 2026.

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles un incremento del 16,8% en el salario mínimo, vital y móvil, que se aplicará en diez tramos hasta agosto de 2026. De esta manera, el haber básico —que actualmente es de $322.200— pasará a $334.800 en diciembre y alcanzará los $376.600 dentro de nueve meses.

La actualización salarial fue dispuesta mediante la resolución 9, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el Consejo del Salario no lograra un acuerdo entre las cámaras empresarias y los gremios. Tras el desacuerdo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, definió los valores por laudo.

Según lo establecido, el salario mínimo cerrará 2025 con una suba del 19,69%, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período. El nuevo esquema impacta en más de seis millones de trabajadores formales y funciona como referencia para el sector informal, que representa cerca del 40% de la fuerza laboral.

Cómo quedan el salario mínimo mensual y la hora trabajada

El incremento del 16,8% se aplicará de manera escalonada de la siguiente forma: