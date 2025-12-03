El Gobierno Nacional oficializó este miércoles un incremento del 16,8% en el salario mínimo, vital y móvil, que se aplicará en diez tramos hasta agosto de 2026. De esta manera, el haber básico —que actualmente es de $322.200— pasará a $334.800 en diciembre y alcanzará los $376.600 dentro de nueve meses.
La actualización salarial fue dispuesta mediante la resolución 9, publicada en el Boletín Oficial, luego de que el Consejo del Salario no lograra un acuerdo entre las cámaras empresarias y los gremios. Tras el desacuerdo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, definió los valores por laudo.
Según lo establecido, el salario mínimo cerrará 2025 con una suba del 19,69%, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período. El nuevo esquema impacta en más de seis millones de trabajadores formales y funciona como referencia para el sector informal, que representa cerca del 40% de la fuerza laboral.
Cómo quedan el salario mínimo mensual y la hora trabajada
El incremento del 16,8% se aplicará de manera escalonada de la siguiente forma:
-
Noviembre 2025: $328.400 mensuales / $1.642 por hora
-
Diciembre 2025: $334.800 mensuales / $1.674 por hora
-
Enero 2026: $341.000 mensuales / $1.705 por hora
-
Febrero 2026: $346.800 mensuales / $1.734 por hora
-
Marzo 2026: $352.400 mensuales / $1.762 por hora
-
Abril 2026: $357.800 mensuales / $1.789 por hora
-
Mayo 2026: $363.000 mensuales / $1.815 por hora
-
Junio 2026: $367.800 mensuales / $1.839 por hora
-
Julio 2026: $372.400 mensuales / $1.862 por hora
-
Agosto 2026: $376.600 mensuales / $1.883 por hora