El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad La política para el sector la administrará una nueva secretaría que se creará en el Ministerio de Salud. “Quieren borrar las huellas de las coimas”, criticó la oposición.

El gobierno nacional anunció la disolución Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El tema pasará al Ministerio de Salud, donde se creará una secretaría específica dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud. La novedad la comunicó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, dijo el funcionario en la Casa Rosada.

La reacción de la oposición no se hizo esperar: el presiente del bloque de diputados de Fuerza Patria, el rosarino Germán Martínez, sentenció: “Quieren eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”.

Es que la Agencia es objeto de una investigación a partir de las escuchas a su ex titular Diego Spagnuolo, en las que hablaba de sobornos de laboratorios para vender con sobreprecios medicamentos para los discapacitados, en las que involucró a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Adorni planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, dijo.

“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, aseguró Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.