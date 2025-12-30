Javier Milei congelará su sueldo y el de Victoria Villarruel por tiempo indeterminado Pese al aumento para el Gabinete, el Presidente resolvió mantener sin actualizar los salarios de la fórmula presidencial. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, argumentaron en Casa Rosada

Tras los reclamos de un sector del Gabinete, el presidente Javier Milei resolvió actualizar los haberes de sus funcionarios, pero congelará su salario y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por “tiempo indeterminado”, según confirmaron fuentes oficiales. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, argumentaron por los pasillos de Balcarce 50.

La decisión la tomó el propio libertario con la idea de autoexcluirse, junto a su compañera de fórmula, del incremento salarial para la planta que lo acompaña que habilitará, como contó este medio. El decreto se firmará esta noche y será publicado el próximo viernes 2 de enero. “Los funcionarios restantes son un plantel elegido para que el Gobierno funcione”, justificó además una voz calificada del Gabinete.

De esta forma, los cargos jerárquicos que alcanzan a ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejados por primera vez un incremento en sus sueldos en lo que va de la gestión, luego de precisar que la pérdida del poder adquisitivo registrada fue del 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mientras que la vicepresidenta, que en más de una oportunidad cuestionó la suma que percibe, no notará el impacto del aumento.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, fue el mensaje que supo publicar en su cuenta de Instagram a principios de 2025 la titular del Senado, en tensión con Casa Rosada. En aquella oportunidad, la funcionario expuso que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”. Este medio se contactó con el entorno de la Vice para consultar sobre la determinación y prefirieron no hacer valoraciones al respecto.

La vicepresidenta Victoria Villarruel (Photo by TOMAS CUESTA / AFP) La vicepresidenta Victoria Villarruel (Photo by TOMAS CUESTA / AFP)

La relación entre Milei y Villarruel está rota desde hace meses. Ya no diálogo entre la fórmula y con la salida de Guillermo Francos, que oficiaba de mediadora, es la flamante senadora Patricia Bullrich la que intenta tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

