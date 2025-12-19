El gobierno avisó que intentará reponer el capítulo 11 del presupuesto en el Senado El ministro Santilli dijo que el oficialismo buscará la manera de que se incluya el articulado que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó que el oficialismo buscará reponer durante el debate en el Senado el capítulo 11 del presupuesto 2026, que fue rechazado durante el tratamiento en particular de la norma en Diputados. Ese capítulo incluía las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, entre otros ajustes. La administración Milei sostiene que esos y otros puntos que figuraban en esa parte de la iniciativa garantizaban el superávit fiscal.

“Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado”, afirmó Santilli en declaraciones radiales y apuntó al rol de los gobernadores: “Hay muchos que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5% de su gasto, han ordenado”.

“Hubo gobernadores que no pudieron convencer de ese cambio cultural a muchos o a algunos de sus diputados”, remarcó el ministro a la hora de explicar por qué provincias que respaldaron en general la norma no votaron el capítulo en cuestión. El problema que tiene ahora el gobierno es que el Senado no puede reponer un capítulo completo que ya rechazó Diputados. Santilli dijo que el bloque libertario buscará en el Senado la manera de “corregir” el articulado.

“Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo de seis meses”, agregó.

Santilli también habló del enojo del jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, tras la designación de los auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), que se realizó antes de finalizar la maratónica sesión en Diputados por un acuerdo entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo. El ministro señaló que “la calentura del momento es válida”, pero se mostró confiado en que ambos partidos buscarán la forma de “encontrar un camino” para seguir trabajando juntos.