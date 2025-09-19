Tren a Retiro: disponibles los pasajes para octubre Los pasajes para el servicio de tren que conecta Tucumán con Buenos Aires para el mes de octubre ya están a la venta.

El servicio entre Tucumán y Retiro tiene dos frecuencias semanales. Los trenes salen desde Buenos Aires los miércoles y domingos a las 21:10, mientras que desde Tucumán parten los martes y viernes a las 21:30.

Los precios de los pasajes son:

Primera: $38.000

Pullman: $46.200

Camarote (para dos personas): $131.200

Durante el recorrido, el tren realiza paradas en 21 estaciones: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.