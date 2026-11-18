Patricia Bullrich dijo que se precisa un nuevo refuerzo económico para las familias La senadora nacional ratificó la continuidad del actual modelo político.

La senadora nacional por CABA, Patricia Bullrich consideró que el Gobierno precisa un nuevo impulso financiero para que las familias argentinas mejoren su economía cotidiana, al tiempo que ratificó la continuidad del actual modelo político y aclaró que el factor monetario será clave en las próximas elecciones.

“Necesitamos como un último empujón en este año. Estos cambios económicos tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”, señaló la funcionaria.

Además, Bullrich señaló que el resultado electoral que arroje en los próximos comicios estará vinculado al momento que atraviesa la economía de cada persona, familia y empresa, por lo que planteó la necesidad de que la población tiene que percibir los cambios antes de las elecciones.

La ex ministra de Seguridad de la nación, asimismo, reforzó su postura a través de su cuenta en “X”: “El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día”.

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“En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina. Esa es la esperanza que tenemos que renovar”, concluyó.