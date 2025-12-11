El INDEC difunde el dato de inflación de noviembre: las consultoras esperan que se ubique entre 2,3% y 2,5% La estimación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes del año es levemente superior al 2% por el impacto de la depreciación del peso y correcciones en rubros clave como alimentos y servicios regulados.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de inflación correspondiente a noviembre, un informe que es observado de cerca por el mercado y el Gobierno. Las principales consultoras privadas, junto con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, sitúan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado en un rango de entre 2,3% y 2,5%.

La previsión del REM, elaborada en base a las estimaciones privadas, proyectó que la inflación de noviembre de 2025 se habría ubicado en el 2,3%. Además, el relevamiento espera que la inflación interanual cierre el año 2025 en 30,4%.

Los Rubros que Impulsaron el Aumento

Varias consultoras coincidieron en que la inflación se aceleró ligeramente por encima del 2% debido a factores específicos.

Equilibra reportó un avance al 2,5% mensual, señalando aumentos en rubros como vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%. MIRA TAMBIÉN Causa Cuadernos: retoman la lectura de la acusación en el tramo clave de “La Camarita”

EcoGo Consultores también estimó un IPC del 2,5%, con la variación promedio en alimentos y bebidas trepando al 3%. La consultora indicó que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”. En la dinámica de alimentos, la carne (5,8%) y las frutas (18,7%) impactaron particularmente en las primeras dos semanas del mes.

Desde la Fundación Libertad y Progreso, donde estimaron un cierre de 2,3% para noviembre, explicaron que las décimas por encima del 2% que se observan desde septiembre se deben “fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”. La inflación acumulada en el año sería de 27,7%, con una variación interanual que se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.