La actividad económica registró variaciones positivas en septiembre Según informó el Indec, durante los primeros nueve meses de 2025 el nivel de actividad acumuló una suba de 5,2% contra el período enero-septiembre de 2024

La actividad económica volvió a mostrar una leve recuperación en septiembre, al crecer 0,5% con respecto a agosto. De esta manera, concluyó el tercer trimestre del año mejor de lo que se esperaba y alcanzó el nivel más alto desde junio de 2022, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que difundió este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A nivel interanual, la economía creció 5% en comparación con septiembre del año pasado. Y en los primeros nueve meses de 2025, en tanto, acumuló una suba de 5,2% contra el período enero-septiembre de 2024.

De los sectores relevados por el organismo hubo 13 que mostraron mejoras contra el mismo mes del año pasado, entre los que se destacaron Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%).

Según precisó el Indec, la actividad de Intermediación financiera fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del Emae, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5%).

Por su parte, dos sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, Industria manufacturera (-1%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%).

Qué sectores crecieron en septiembre según el Indec