Patricia Bullrich aseguró que tienen los votos para suspender las PASO Así lo confirmó la senadora y jefa de bloque de LLA en el ingreso al recinto.

La senadora y jefa de bloque de la bancada libertario, Patricia Bullrich, aseguró que tienen los votos para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año.

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias; ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, dijo Bullrich en el ingreso al Senado.

La reforma electoral oficialista sufrió varios recortes desde el envío del proyecto original, a principios del período ordinario 2026. El Gobierno pretendía eliminar la instancia de las PASO, pero debió conformarse, para encontrar mayores voluntades, con su suspensión.

Desde el mediodía, la Cámara alta debatirá no solo el proyecto que busca introducir cambios en el esquema electoral, sino también la Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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Fuente Noticias Argentinas