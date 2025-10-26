El ministro Luis Caputo habló de la cotización del dólar para este lunes Luego de sufragar, el ministro de Economía fue consultado sobre eventuales modificaciones en el esquema cambiario en la jornada posterior a los comicios legislativos que se desarrollan este domingo.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, emitió su votos este domingo, cerca de las 15, en el marco de los comicios legislativos nacionales que se desarrollan en el país. En diálogo con la prensa, el titular de Hacienda se refirió a la cotización del dólar de este lunes. En concreto, si habrá modificaciones en el esquema cambiario.

“El dólar se va a mantener dentro de las bandas. El esquema sigue”, afirmó Caputo, que evitó dar precisiones sobre la cotización.

“No puedo decir si es 1.500, 1.400 o 1.300 pesos, pero siempre va a estar dentro de las bandas”, sostuvo el ministro.

Respecto de eventuales cambio en el Gabinete, Caputo advirtió “aún no se definieron”: “Nosotros estamos haciendo lo que el presidente dijo en campaña, sabemos que es difícil y que hay que ponerle el cuerpo, pero es el camino correcto”.

“Que haya menos conflicto político va a ayudar pero “El Congreso que se viene va a ser para nosotros mucho más favorable, ojalá podamos adelantar algo en estos meses. La gente no quiere esperar mucho así que hay que hacer las cosas como lo venimos haciendo lo antes posible”, cerró Caputo.