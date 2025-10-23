Caputo asegura que el esquema cambiario no se modificará y destaca la necesidad de una “segunda etapa de reformas” El Ministro de Economía enfatizó que la política de bandas del dólar se mantendrá inalterada "independientemente del resultado" electoral, al tiempo que señaló que el país necesita mayor gobernabilidad para avanzar en la agenda de reformas estructurales.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un mensaje claro sobre la estabilidad de las políticas macroeconómicas tras las próximas elecciones. Durante su participación en un ciclo de coyuntura en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el titular de la cartera económica afirmó categóricamente que el actual esquema de bandas cambiarias “se va a mantener exactamente igual” sin importar el veredicto de las urnas.

Caputo justificó esta continuidad basándose en la solidez actual del Banco Central y los fundamentos económicos, asegurando que el tipo de cambio se encuentra en un nivel “absolutamente razonable”, contrastando con la situación pasada al señalar: “¿Dónde se vio un país con récord exportaciones con tipo de cambio atrasado?”.

El foco del ministro se dirigió hacia el futuro inmediato: la “segunda etapa de reformas”. Según explicó, una vez asegurada la estabilidad macro, el objetivo es avanzar con “reformas de segunda generación” diseñadas para “destrabar toda la maraña de regulaciones y trabas que el Estado le pone al empresariado y que es lo que hace que el país no pueda despegar”.

Para impulsar esta nueva fase, Caputo hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Para eso vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto”.

Finalmente, el Ministro destacó la atención internacional sobre el proceso electoral argentino. “El mundo está mirando estas elecciones, el mundo está mirando a Argentina porque el mundo quiere ver que nuestra gente revalida este curso”, concluyó, agregando que existen múltiples inversiones en espera de esta confirmación política para concretarse.