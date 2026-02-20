Milei agradeció a los diputados que votaron a favor de la Reforma laboral: “Es el fin de la industria del juicio” El presidente saludó a los legisladores que aprobaron el proyecto que ahora vuelve al Senado y les pidió mantener el compromiso con el resto de las reformas que se vienen “para hacer grande a la Argentina nuevamente”, por ejemplo, la nueva ley de financiamiento universitario y la baja en la edad de punibilidad.

Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Reforma laboral es casi un hecho. Sólo queda la sanción definitiva en el Senado, para la cual el oficialismo tiene asegurado los votos. Así, el Gobierno nacional ya festeja “el fin de la industria del juicio en la República Argentina”.

En un comunicado oficial difundido este viernes por la mañana por la Oficina del Presidente, Javier Milei agradeció a quienes acompañaron la nueva normativa que “simplifica y digitaliza los procesos de registración laboral, moderniza licencias y procedimientos, ordena responsabilidades y establece reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores”.

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”, destacaron.

Además, ponderaron que la nueva ley “incorpora un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), eliminando distorsiones que impedían su crecimiento, inversión y generación de oportunidades”.

“Con esta reforma, se promueve un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía, generando más y mejores puestos de trabajo formales”, defendieron y aseguraron que la reforma “es un paso más” para consolidar “la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal” que tanto esfuerzo demandó a los argentinos, “permitiendo que trabajadores y empleadores planifiquen a largo plazo sin temor al conflicto permanente, favoreciendo la creación de empleo de calidad en un esquema dinámico y acorde a los desafíos actuales”.

Finalmente, desde la Oficina del Presidente, cerraron el comunicado con un especial agradecimiento del propio Milei “a todos los legisladores que acompañaron este proyecto” y con un llamado a mantener “el mismo compromiso con el resto de las reformas que fueron o serán enviadas al Congreso de la Nación para hacer grande a la Argentina nuevamente”.