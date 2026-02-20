Hay dictamen y el Senado convertirá la reforma laboral en ley la próxima semana El plenario de comisiones aprobó el único cambio que llegó de Diputados: la eliminación del artículo sobre licencias médicas.

La reforma laboral se encamina a convertirse en ley la semana que viene, ya que el plenario de comisiones del Senado emitió dictamen aceptando el único cambio que introdujo la Cámara de Diputados –la eliminación del artículo 44 de licencias por enfermedad– y el proyecto quedó habilitado para ser tratado en el recinto.

El trámite de este viernes fue veloz: una hora de debate. Ahora el oficialismo tiene garantizado su objetivo: tener su proyecto aprobado antes de que el presidente Javier Milei pronuncie, en el mismo Congreso, su habitual discurso de inicio del período de sesiones ordinarias, el 1º de marzo.

La sesión en la que se dará sanción definitiva a la reforma laboral sería convocada para el viernes 27 de febrero.

El dictamen fue firmado por La Libertad Avanza, la UCR, PRO y fuerzas provinciales. Las bancadas kirchneristas lo rechazaron y calificaron de inconstitucional el proyecto.

“El dictamen que le vamos a proponer a las comisiones es para aceptar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados con un artículo que no está mas, que es el artículo 44″, dijo Patricia Bullrich al inicio de plenario.

“Nunca habíamos visto un procedimiento tan irregular; se aprobó todo a libro cerrado”, se quejó desde el peronismo Mariano Recalde. Dijo que la norma es “una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa”.