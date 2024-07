El presidente de la Amia: “Pedimos a este gobierno que la causa sea de una buena vez una verdadera causa de Estado” Amos Linetzky, recordó hoy a las víctimas del atentado a la mutual judía, ocurrida hace 30 años en un acto en el que participó el Presidente. Con un discurso fuerte, renovó el reclamo de Justicia por las 85 víctimas, pero también apuntó a los poderes ejecutivo y legislativo.

En el acto de conmemoración y homenaje a las víctimas de la voladura de la Amia en 1994, el presidente de la institución, Amos Linetzky, brindó un fuerte discurso en el que exigió Justicia por las 85 muertes. Apuntó a los tres poderes del Estado. Estuvieron presentes el presidente Javier Milei, su vice Victoria Villarruel, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y múltiples figuras internacionales, entre ellas, los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay.

A las 9.53 sonó la sirena que recordó el ataque terrorista ocurrido hace 30 años. Ante la multitud reunida bajo el lema “el terrorismo sigue, la impunidad también”, Linetzky, recordó hoy a las víctimas del atentado a la mutual judía. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó, de acuerdo a las crónicas publicadas en medios nacionales.

Y continuó: “30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa Amia, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso, pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación”.

Por otro lado, apuntó contra los legisladores nacionales, a los que les dijo que “haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, reclamó.

Linetzky también reclamó por un cambio en el Código Procesal Penal “que ya era viejo en 1993, cuando entró en vigencia”, al afirmar que eso es un obstáculo serio para llegar a la verdad.

Los Milei presentes en el acto de la Amia (Presidencia de la Nación)

El dirigente también recordó que estos 30 años dejaron como saldo “el asesinato de un fiscal que apareció muerto con un disparo en la cabeza horas antes de presentarse a realizar su denuncia ante el Congreso de la Nación. No entendemos por qué la Justicia no ha sabido o no ha querido terminar de esclarecer su muerte”.

Otro de los cuestionamientos del titular de la Amia fue “la falta de colaboración internacional”, criticó que “países de la región no declaran a Hezbollah como una organización terrorista”, y recordó que países como Bolivia “firmaron lúgubres pactos con Irán, burlándose no solamente de todos los argentinos, sino también deshonrando la memoria de seis bolivianos asesinados en el atentado a la Amia”.

En medio de las críticas, Linetzky resaltó la decisión del gobierno argentino de declarar recientemente a Hamas como organización terrorista, y reclamó que el resto de los países de la región tomen medidas en el mismo sentido.

“A los terroristas se los llama terroristas, no hay lugar para los eufemismos. Nos vemos decepcionados una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este gobierno que la causa Amia sea de una buena vez una verdadera causa de Estado para que se esclarezca de una buena vez el atentado y se pueda juzgar a los responsables”, subrayó.

El ataque de Hamas a Israel

El presidente de la Amia también dedicó buena parte de su discurso a hablar del reciente atentado terrorista perpetrado por Hamas en Israel, y aseguró que no es una “digresión”, ya que “estamos hablando de lo mismo. El factor común es Irán”.

MIRA TAMBIÉN Milei echó a Garro de la subsecretaría de Deportes, tras su reclamo a Messi

“Seguimos porque el terrorismo sigue, porque desde el pasado 7 de octubre no somos los mismos. Hamas fue la responsable del pogrom más sangriento de nuestra era. Gritamos y reclamamos porque el silencio es la opción de los cobardes e incluso de los cómplices. Nunca la nuestra. Nuestra tradición nos enseña a no participar ajeno frente al sufrimiento del otro”, sostuvo.

El dirigente afirmó que no van “a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara y hasta apoyaron la barbarie terrorista. Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios asesinos”.

“Al igual que entonces, ahora deberíamos decir con vida los llevamos, con vida los queremos. ¿Cómo se explica tanta parcialidad contra la única democracia de Medio Oriente? Todo es mejor y preferible antes de mostrar solidaridad con las víctimas judías. La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira, falsos progresistas. Antisemitas”, añadió.

Acto

Bajo el lema “el terrorismo sigue, la impunidad también”, los familiares de las víctimas se concentraron este jueves, 18 de julio, en la Amia, a 30 años del atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos. El acto central contó con la presencia del presidente Javier Milei, personalidades internacionales y referentes de la política.

De acuerdo a lo que publica Infobae, a las 9.53 estaba previsto que sonara la sirena. Los oradores además del presidente de Amia, fueron familiares de las víctimas. En tanto que otro dato particular fue la conducción a cargo de la actriz y modelo Stefi Roitman, que nació el 18 de julio de 1994. Los organizadores consideraron que su figura simboliza el paso del tiempo desde ese día.

En tanto que hubo cientos de delegaciones internacionales presentes, así como también organismos como el American Jewish Committee, Anti-Defamation League, el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), The Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA), Board of deputies of British Jews (UK), Executive Council of Australian Jewry, y del Central Council of Jews in Germany.

Durante el acto estaba previsto un momento musical a cargo del artista popular Axel y, además, el encendido de velas y se las ofrendas florales mientras se lee la nómina de las 85 personas asesinadas.