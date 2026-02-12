El Senado aprobó la Reforma Laboral y el Gobierno busca sancionarla antes de fin de mes Con 42 votos a favor y 30 en contra, el oficialismo logró la media sanción de la Ley de Modernización Laboral. La iniciativa, que limita el derecho a huelga y crea el fondo de cese, pasa ahora a Diputados.

En una sesión maratónica que finalizó cerca de las 4 de la mañana, el Gobierno de Javier Milei cosechó este jueves una victoria política fundamental. El Senado de la Nación aprobó por 42 votos afirmativos contra 30 negativos el proyecto de Modernización Laboral, una de las vigas maestras de la gestión libertaria para esta segunda etapa de gobierno.

La norma fue girada de inmediato a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, según confiaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, aspira a darle sanción definitiva antes del 27 de febrero.

El mapa de los votos: una alianza federal

El triunfo legislativo se cimentó en una amplia coalición de fuerzas. A los 20 senadores de La Libertad Avanza (LLA) se sumaron 10 de la UCR, 3 del PRO y un nutrido grupo de bloques provinciales: Frente de la Concordia (Misiones), Provincias Unidas, Frente Cívico (Córdoba), Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños.

Este esquema reflejó el acuerdo político tejido con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).

En la vereda opuesta, los 30 votos de rechazo provinieron del interbloque del peronismo/kirchnerismo, sumando a los senadores de Santa Cruz y al Frente Cívico de Santiago del Estero.

Qué cambia con la media sanción

El proyecto aprobado contempla modificaciones estructurales en el mercado de trabajo:

Fondo de Cese Laboral: Un sistema que permite reemplazar las indemnizaciones tradicionales mediante convenios.

Banco de Horas: Flexibilización de la jornada laboral.

Convenios por empresa: Habilita negociaciones específicas fuera de los convenios marco.

El debate por la “Caja Sindical”

El momento de mayor tensión durante la votación en particular se dio en el Capítulo XIV. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso modificar el artículo que mantenía el aporte obligatorio a los gremios y cámaras empresariales, intentando que fuera voluntario. Sin embargo, para respetar el acuerdo con la CGT, el oficialismo rechazó el cambio. En este punto específico, el apoyo bajó levemente de 42 a 40 votos.

Presencia del “Círculo Rojo” libertario

La importancia de la ley quedó demostrada con la presencia en el recinto de la mesa chica del Gobierno: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y los primos Martín y “Lule” Menem.