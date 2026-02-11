Disturbios y tensión en el Congreso por la reforma laboral Pasadas las 15, efectivos de las fuerzas de seguridad quisieron quitarle una bandera a un grupo de militantes de izquierda, episodio que desató algunos cruces con golpes a las vallas y policías arrojando gas pimienta. Además, hubo manifestantes que lanzaron todo tipo de objetos contundentes e incluso cócteles incendiarios

Sindicatos y agrupaciones políticas y sociales que se movilizaron este miércoles hacia la Plaza del Congreso, en donde tenía lugar una manifestación de rechazo al proyecto de reforma laboral que el Senado comenzó a tratar este mediodía, se toparon con un fuerte operativo de seguridad montado en los alrededores del Palacio Legislativo, en donde se vivían momentos de tensión. Hasta el momento se habían reportado tres agentes de la Policía Federal heridos y dos personas detenidas.

Pasadas las 15, efectivos de las fuerzas de seguridad quisieron quitarle una bandera a un grupo de militantes de izquierda, episodio que desató algunos cruces con golpes a las vallas y policías arrojando gas pimienta. Además, en otro de los sectores de confluencia de la movilización convocada por la CGT, hubo manifestantes que lanzaron piedras e incluso bombas molotov.

Un grupo de manifestantes que se concentraban sobre la avenida Rivadavia, a un costado de la plaza del Congreso junto a las agrupaciones de izquierda, comenzó a arrojar piedras, botellas y todo tipo de objetos contundentes contra efectivos de Gendarmería y la Policía Federal que se encontraban detrás del vallado ubicado sobre la avenida Entre Ríos.

Los agentes de seguridad reaccionaron arrojando gas pimienta y movilizando un carro hidrante hasta hacer retroceder hacia la calle Hipólito Yrigoyen a los manifestantes. También se formó un cordón humano de agentes de Gendarmería que custodiaban un sector en el que los manifestantes lograron tirar parte del vallado.

A medida que la situación escalaba, los agentes de la policía federal comenzaron a disparar balas de gomas agazapados detrás del vallado.

Sin embargo, pequeños grupos aislados de personas se mantuvieron sobre Rivadavia arrojando piedras, botellas y todo tipo de objetos contra la policía. Fue en ese momento que aparecieron cinco hombres que, con sus rostros cubiertos y agazapados detrás de unos cartones, comenzaron a preparar bombas molotov.

Aunque las primeras bombas que lanzaron no alcanzaron a superar la valla, la tercera sí lo hizo y estalló contra el piso generando un pequeño foco de incendio.

Rápidamente, las fuerzas de seguridad movilizaron uno de los camiones hidrantes apostado en las inmediaciones y comenzaron a disparar chorros de agua contra los hombres, que se escudaban detrás de la tira de cartones.

Entre los primeros gremios en acercarse a la Plaza Congreso estuvieron la UOM y las dos CTA, que además convocaron a un paro para este miércoles. También se veía desde temprano a militantes de Uatre y Uocra. La Bancaria, por su parte, dictó un un cese de actividades desde las 13.

Se esperaba que el momento central de la marcha fuese a las 17, cuando confluirían en las inmediaciones del Congreso las columnas sindicales, las del peronismo y las de la izquierda. El PTS tenía previsto hacer un acto independiente del de la CGT a las 18.