Patricia Bullrich no descarta ser candidata a presidenta en 2027: “Estoy preparada” La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no está en carrera, pero evitó cerrar la puerta a una postulación. Además, reconoció que la economía todavía está lejos de las expectativas de la sociedad.

Patricia Bullrich volvió a dejar abierta la posibilidad de competir por la presidencia en 2027. La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) afirmó que está preparada para asumir ese cargo, aunque aclaró que por el momento no tiene una candidatura en marcha y reconoció que el Gobierno de Javier Milei todavía no alcanzó los resultados económicos que espera la sociedad.

“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo la exministra de Seguridad durante una entrevista con la señal de noticias TN.

Bullrich evitó descartar una eventual postulación y dejó en claro que no pretende renunciar de manera anticipada a esa posibilidad. “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”, expresó, aunque insistió en que actualmente no está enfocada en esa carrera electoral.

Milei, con prioridad para 2027

En relación con el escenario electoral del oficialismo, Bullrich reconoció que Javier Milei tiene la prioridad para buscar un segundo mandato. Según planteó, la reelección del actual presidente sería una señal de que el proyecto político y económico de La Libertad Avanza funciona.

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“Siempre el que es presidente de la Nación lleva la delantera para ser el candidato, eso es así, acá y en toda la historia cuando hay una reelección”, señaló.

La senadora, que fue candidata presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, mantuvo así abiertas sus propias aspiraciones sin anunciar una competencia interna ni un armado electoral para el próximo año.

La economía, lejos de las expectativas

Durante la entrevista, Bullrich también hizo referencia a la situación económica y reconoció que los resultados todavía no alcanzan el nivel que pretende el Gobierno. “Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó.

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Sus declaraciones se producen en medio de las discusiones dentro del oficialismo sobre el rumbo de la gestión y la estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Mientras Milei aparece como la principal figura para buscar la reelección, Bullrich mantiene abierta la posibilidad de volver a competir por el máximo cargo ejecutivo, aunque por ahora evita confirmar una candidatura.