El veredicto en el caso José Alperovich se conocerá a las 20 horas El ex mandatario tucumano está obligado a concurrir al veredicto de este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires bajo custodia. Desde la Fiscalía consideran que se trata de "un juicio sobre la impunidad del poder".

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes a las 20 hs se conocerá el veredicto en el juicio contra el tres veces gobernador de Tucumán, José Alperovich, acusado del delito de abuso sexual en perjuicio de su sobrina segunda y ex secretaria.

La semana pasada, en el alegato final, el fiscal Sandro Abraldes sostuvo que se trata de “un juicio sobre la impunidad del poder” y solicitó que Alperovich fuera condenado a 16 años y seis meses de prisión.

Así, el fiscal lo acusó de abusos reiterados en 10 oportunidades.

El ex gobernador tucumano está obligado a concurrir al veredicto en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires y lo hará bajo custodia, tal cual lo definió el juez Juan Ramos Padilla. Al pedir la condena, tanto la fiscalía como la querella reclamaron que el ex mandatario sea detenido por lo que además de resolver si es o no culpable el Tribunal tendrá que definir si va preso en caso de recaer condena.

Por el momento, Alperovich siempre estuvo en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y ahora sólo cuenta con prohibición de salida del país.

“Alperovich tejió una red con la que atrapó a la joven. Usó tres técnicas para derribar sus defensas: una ostentación de riquezas materiales, una demostración del liderazgo político y, paralelamente, se encargaba de denigrarla y rebajarla”, dijo el fiscal.

“Alperovich le repetía que su crecimiento dependía de ella”, señapló el fiscal la semana pasada. “No es así, no había límites en el crecimiento de la joven en la medida de que no le pusiera límites a él. En rigor de verdad, su excesivo profesionalismo en el plano laboral era una forma de sobreadaptarse a los ataques sexuales y era la forma en la que escondía su imposibilidad de escapar de la situación”, consideró.