Elecciones en Buenos Aires: las mesas en la que votaban Massa y Valenzuela tuvieron demora en abrir por falta de autoridades La escuela de educación primaria N°19 del municipio de Tigre y la de Tres de Febrero, en la que se esperaba al intendente, fueron algunas de las que tuvieron dificultades para iniciar la jornada electoral

La escuela de educación primaria N°19 del municipio de Tigre, donde cerca del mediodía tenía previsto votar el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, tenía demoras esta mañana para empezar la jornada de las elecciones legislativas bonaerenses por falta de autoridades.

El establecimiento educativo ubicado en la calle Isleños 3.024 enfrentó los habituales problemas de ausencia de las autoridades de mesa designadas, lo cual retrasó considerablemente la puesta en marcha de la votación.

Según se informó previamente, Massa tenía previsto emitir su voto entre las 11 y las 12 de este domingo.

Lo mismo ocurría en la mesa en la que vota el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que no abrió a tiempo porque no se presentaron las autoridades. La gente que tenía que votar allí se quedaba en los alrededores de la escuela porque no quiere quedar como autoridad.

MIRA TAMBIÉN Buenos Aires abre las urnas en unas elecciones legislativas decisivas

Esta situación de cierta apatía de los ciudadanos se daba en algunas otras localidades casi de manera idéntica, mientras los referentes políticos de todos los partidos buscaban concientizar sobre la importancia de la participación.

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre en una elección legislativa provincial histórica, considerada el primer gran test electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo a solo un mes de las generales nacionales.

MIRA TAMBIÉN El secretario de Finanzas advirtió que la volatilidad del dólar persistirá hasta las elecciones de octubre

El principal temor que cruza a todos los espacios es un alto nivel de ausentismo electoral.

Qué se vota en Buenos Aires

Este domingo se renueva la mitad de la Legislatura provincial (46 diputados y 23 senadores) y se eligen concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

MIRA TAMBIÉN Ciudadanos argentinos deben devolver miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación

La votación se realizará con la tradicional boleta partidaria (sábana). Aunque se vota en las ocho secciones, el resultado electoral se definirá en las dos más pobladas: la Primera Sección Electoral (donde se votan senadores) y la Tercera Sección (donde se eligen diputados).

Las mesas cierran a las 18 y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a difundirse a partir de las 21 horas.