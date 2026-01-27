En 2025, bajó la llegada de turistas al país y creció fuerte la salida de argentinos al exterior Según el Indec, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior. Fue el saldo negativo más amplio en una década

El ingreso de turistas a la Argentina cayó 7,9% durante diciembre, mientras que aumentaron 1,7% las salidas del país de los mismos, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Esto arrojó un déficit en la balanza comercial de US$4.054,2 millones, en medio de un cambio de metodología de la muestra y en momentos en que se discute si el tipo de cambio es el adecuado para la economía argentina.

Durante el último mes del año, ingresaron 887.800 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país. De ese total, 535.800 se repartieron en turistas y 352.000 en excursionistas.

A su vez, la cantidad de turistas que visitaron el país cayó un 6,6% contra noviembre.

Del total del turismo receptivo, el 17,6% provino de Europa, el 16,6% de Brasil y el 15,4% de Chile. El 48,4% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea, el 37,3%, por vía terrestre y el 14,3% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.277.700 durante diciembre: 705.100 fueron turistas y 572.600 fueron excursionistas.

Según publicó este lunes la agencia Noticias Argentinas, el 77% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes: Brasil: 24,7% y Chile: 21,3%.

El 45,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, el 41,8% por vía aérea y el 12,5%, por la vía fluvial/marítima.

Así, el último mes del año cerró con un saldo negativo de 389.900 visitantes internacionales. Esto se dio como consecuencia de los saldos negativos de 169.300 de turistas y de 220.600 de excursionistas.

Cifras anuales

En el 2025, 8.775.600 personas visitaron al país, de los cuales 5.315.900 fueron turistas y 3.459.700 fueron excursionistas.

En total, representó un descenso del 19,7% contra los 10.927.600 que arribaron a la Argentina en 2024.

En cuanto a la salida de los argentinos, salieron 18.839.900 durante el año: 11.896.300 fueron turistas y 6.942.600 excursionistas.

Comparado contra el 2024, aumentaron un 38,6% las salidas al exterior. Tomando en cuentas ambos indicadores, por cada extranjero que arribó al país se fueron dos argentinos al exterior.

En total, el gasto del turismo receptivo fue de US$3.110 millones, mientras que en el emisivo fue de US$7.164,2 millones.

Esto derivó en un saldo negativo de US$4.054,2 millones, siendo que a la Argentina le ingresó menos dinero del que se gastaron los argentinos en el exterior.