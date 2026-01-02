En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar cotiza en alza El oficial sube 10 pesos en la primera jornada de los mercados de este 2026. También los paralelos se fueron para arriba. Rige la devaluación atada a la inflación mensual: para enero corresponde un 2,5%.

El dólar cotiza en alza en el primer día hábil de este 2026 en todas sus variantes. El oficial sube 10 pesos, tanto en el mercado mayorista como minorista, y los paralelos se fueron aún más arriba.

Con la llegada del nuevo año, comenzaron a operar las nuevas bandas cambiarias atadas a la inflación de dos meses anteriores. Para enero, entonces, la devaluación será de 2,5% (la suba de precios que midió el Indec en noviembre pasado) y no del 1% como era en 2025.

Con este movimiento, el gobierno aspira a comprar divisas para acumular reservas. Ese es uno de los reclamos más importantes del mercado por los altos vencimientos que tiene que afrontar la gestión de Javier Milei.

El próximo 9 de enero, por ejemplo, deberá cancelar 4.300 millones dólares, mientras que el Banco Central sigue con reservas negativas a dos años de mandato.

El dólar oficial mayorista abrió la jornada a 1.467,5 pesos, un avance de 10,5 en la primera rueda. El dólar minorista que se vende en el Banco Nación opera a 1.490, un aumento similar.

En el caso de los dólares financieros, el MEP arranca el año en 1.504,26 pesos, un salto de 1,6%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se vende a 1.536,41, un aumento de 0,8%, informó Ámbito.

Por su parte, el blue se ofrece a 1.530 en Buenos Aires y hasta 1.550 en Rosario, mientras que el dólar cripto lo hace a 1.532,60, según Bitso.

En el mercado de futuros, las primeras operaciones comenzaron bajistas, pero con el correr del día se dieron vuelta en la mayoría de los tramos. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a 1.504,0 pesos (casi 40 pesos), mientras que para junio cotiza a 1.685,0.