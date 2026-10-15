La oposición no consiguió quórum para derogar el DNU 70 y el Gobierno logró sostenerlo La ausencia de legisladores vinculados a gobernadores aliados fue clave para frustrar la sesión. En la previa, el oficialismo negoció apoyos y realizó concesiones para blindar el decreto.

El oficialismo logró frustrar la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, donde se buscaba derogar el DNU 70/23, prorrogar la Emergencia en Discapacidad y debatir proyectos vinculados con el endeudamiento familiar. La convocatoria fracasó por falta de quórum, luego de que solo 121 legisladores ocuparan sus bancas, cuando se necesitaban 129 para iniciar el debate.

La estrategia de La Libertad Avanza incluyó negociaciones y concesiones a los bloques aliados, además de un fallo de la Corte Suprema que restituyó temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras. Tras la caída de la sesión, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, celebró el resultado y cuestionó a la oposición.

Las ausencias que impidieron el quórum

Entre los diputados que no se presentaron estuvieron los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez, la cordobesa Alejandra Torres, la salteña Yolanda Vega, el misionero Daniel Vancsik y el chubutense Jorge “Loma” Ávila. También faltaron los tres representantes del bloque Independencia, vinculados al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán.

La ausencia de Zigarán llamó la atención porque había firmado la convocatoria a la sesión. La falta de estos legisladores resultó determinante para que la oposición no alcanzara el número necesario para abrir el recinto.

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El impacto del DNU 70/23 y el cambio de escenario judicial

La oposición buscaba aprovechar la controversia por la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros para avanzar contra el decreto de desregulación económica firmado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, la derogación total del DNU también habría afectado medidas sobre sectores como el comercio, los alquileres, las tasas bancarias, las prepagas y el transporte aerocomercial.

El escenario cambió luego de que la Corte Suprema concediera una medida cautelar que restituyó temporalmente la vigencia de la Ley de Tierras. Además, el oficialismo acordó con sus aliados incorporar límites a la extranjerización de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratado el 21 de octubre.

Las concesiones del Gobierno a sus aliados

Para asegurar el respaldo de otros bloques, La Libertad Avanza aceptó incluir modificaciones sobre la compra de tierras por extranjeros y avanzar con iniciativas relacionadas con discapacidad y endeudamiento. Estos acuerdos redujeron el margen de la oposición para reunir los apoyos necesarios para la sesión.

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Desde el oficialismo sostienen que derogar por completo el DNU 70/23 podría generar complicaciones administrativas y judiciales por la cantidad de regulaciones que fueron modificadas o eliminadas. La oposición, por su parte, pretendía discutir tanto el alcance del decreto como las medidas pendientes sobre discapacidad y deudas familiares.

Tras el fracaso de la convocatoria, Martín Menem reivindicó la postura del Gobierno y afirmó que la oposición había intentado frenar el rumbo de la gestión. La sesión quedó sin efecto por falta de quórum, mientras el oficialismo prepara el debate de sus propias iniciativas para el próximo 21 de octubre.