Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba La advertencia obligó a desalojar el edificio mientras el ministro Luis Caputo mantenía una reunión con el expresidente colombiano Iván Duque. La Policía Federal desplegó un operativo de seguridad en la zona.

El Ministerio de Economía fue evacuado este lunes al mediodía tras una amenaza de bomba, según confirmaron fuentes oficiales. A raíz del alerta, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) desplegaron un operativo en el edificio ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 250 y coordinaron la salida preventiva de gran parte del personal que se encontraba trabajando en el lugar.

De acuerdo con testimonios de empleados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la fuerza federal quedó a cargo del procedimiento y realizó una inspección integral de las instalaciones para descartar cualquier riesgo. “La policía estaba a cargo del edificio haciendo la revisión”, señalaron desde las inmediaciones del Palacio de Hacienda, mientras aguardaban en el exterior junto a sus pares.

Empleados evacúan la sede del Ministerio de Economía tras una amenaza de bomba (@EterovichLu)

La evacuación alcanzó a distintos sectores del ministerio y obligó a cientos de trabajadores a permanecer en los alrededores de Plaza de Mayo hasta que concluyeran las tareas de verificación.

Según relataron presentes en el lugar, los efectivos recorrieron los distintos pisos para informar sobre la situación y ordenar el desalojo de manera escalonada. “La policía iba piso por piso avisando que había una amenaza de bomba”, contó uno de ellos al ser consultado por este medio.

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Sin embargo, la actividad no se vio alterada en todos los sectores del edificio. En el área privada del ministro de Economía, Luis Caputo, las tareas continuaron con normalidad y no se dispuso la evacuación inmediata.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al expresidente de Colombia, Iván Duque

De hecho, mientras se desarrollaba el operativo, el titular del Palacio de Hacienda publicó en su cuenta oficial de X una fotografía junto al expresidente de Colombia, Iván Duque.

“Charlamos sobre el programa económico argentino, la experiencia de formalización de la economía durante su mandato y las próximas elecciones en su país”, escribió Caputo al compartir la imagen del encuentro.

Autoridades informaron a este diario que las tareas de la PFA terminaron cerca de las 16.50, luego de que el resultado de la inspección por amenaza de bomba arrojara resultado negativo.

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Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron una inspección en el Ministerio de Economía tras una amenaza de bomba Policía Federal Argentina

El antecedente más reciente de un episodio con características similares ocurrió en el mes de marzo, cuando se detectó un paquete sospechoso en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

El objeto fue hallado sobre la calle Combate de los Pozos al 53, cerca de una cabina de gas, lo que motivó la intervención de personal especializado en explosivos de la Policía Federal.

Tras analizar el contenido, los especialistas determinaron que no existía ningún riesgo. Según informaron entonces fuentes de la fuerza a LA NACION, se trataba de una caja que no contenía elementos peligrosos. “Fue una falsa alarma”, indicaron desde el ámbito parlamentario una vez concluido el operativo.