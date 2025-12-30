Familiares y sobrevivientes de Cromañón marchan a Plaza de Mayo y realizan actos conmemorativos Al cumplirse un nuevo aniversario de la masacre que dejó 194 muertos en el boliche de Once, se llevarán a cabo diversas actividades para recordar a las víctimas. Habrá una misa en la Catedral, una movilización hacia el Santuario y recitales en vivo.

Familiares, amigos y sobrevivientes de las víctimas del incendio del boliche República de Cromañón realizarán este martes una serie de actos y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, al conmemorarse 21 años de la masacre ocurrida el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda Callejeros.

Fabiana Puebla, integrante de la agrupación “Movimiento Cromañón” y sobreviviente del siniestro, confirmó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas el cronograma de actividades previstas para la jornada. A las 18:00 horas se oficiará una misa en la Catedral Metropolitana. Posteriormente, a las 19:30, comenzará la tradicional marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, ubicado a metros de la estación Once de Septiembre y Plaza Miserere.

El acto central en homenaje a los fallecidos está programado para las 20:30 en el Santuario. En la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Ecuador, se presentarán espectáculos musicales en vivo a cargo del cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita. En simultáneo, la organización “No nos cuenten Cromañón” realizará actividades con la participación de artistas en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio de La Paternal.

El hecho que marcó un antes y un después en la historia reciente argentina ocurrió la noche del 30 de diciembre de 2004. A pocos minutos de iniciado el show de Callejeros, el encendido de una bengala por parte de un asistente provocó el incendio de la media sombra, una tela plástica inflamable ubicada en el techo del local, cuya presencia estaba prohibida.

El fuego y, principalmente, el humo tóxico, desencadenaron el desastre en un recinto habilitado para 1.031 personas pero que albergaba a más de 4.500 esa noche. El saldo final fue de 194 muertos y más de 1.400 heridos. Además, organizaciones de familiares denuncian que, años después, 17 sobrevivientes se quitaron la vida, señalando la falta de acompañamiento estatal y psicológico.

La causa Cromañón derivó en múltiples procesos judiciales. En 2007 se condenó a integrantes de la Superintendencia de Bomberos por cohecho. Un año más tarde, en el juicio oral de 2008, fueron condenados Omar Chabán, gerenciador del lugar, y su mano derecha, Raúl Villarreal, mientras que los músicos fueron inicialmente absueltos.

Sin embargo, en 2011 la Cámara de Casación revisó el fallo y consideró a los integrantes de Callejeros como coorganizadores, determinando su culpabilidad. Posteriormente, en 2012, se juzgó a funcionarios y al dueño del predio, y en un cuarto juicio fue condenado el ex inspector Roberto Calderini. En el plano político, la tragedia derivó en la destitución del entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, mediante juicio político en la Legislatura.