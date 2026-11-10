Femicidio de Micaela García: Pavón se declaró inocente y aseguró que fue presionado por la Policía Tras la declaración de Néstor Pavón, quien negó ser coautor del asesinato y denunció presiones policiales y judiciales, se espera la exposición de Yuyo García.

El segundo juicio por el femicidio de Micaela García ya está en marcha. Néstro Roberto Pavón, acusado de ser couator del crimen que cometió Sebastián Wagner en Ente Ríos en abril del 2017 señaló que él es inocente y acusó a la Policía y Fiscalía que investigó el asesinato por haberlo presiondado para declararse culpable.

El juicio comenzó el pasado 29 de octubre y, desde entonces, declararon más de 30 testigos, entre peritos, investigadores, vecinos y personas vinculadas con los involucrados en el caso. Pero este martes fue el turno de Pavón quien había sido condenado por encubrimiento. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto aquella sentencia al considerar arbitraria la valoración de la prueba y ordenó la realización de un nuevo debate.

“Soy inocente, yo no tuve nada que ver. Lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo”, expresó Pavón refiriéndose a Sebastián Wagner. Acto seguido, detalló que como trabajador, era “activo y predispuesto” pero que siempre estaba con problemas económicos y “se peleaba constantemente con su pareja”.

Según relató, con el tiempo comenzó a ayudarlo económicamente e incluso intervino para que pudiera comprar un Renault 18 Break en cuotas, el mismo en el que después Wagner secuestró a Micaela. También aseguró que se preocupó por su situación familiar y que, cuando Wagner le contó que su pareja lo había echado de la casa, le ofreció colaboración para conseguirle un lugar donde vivir.

MIRA TAMBIÉN La pobreza habría llegado a 16,2 millones de personas en Argentina y advierten que podría seguir creciendo en 2027

A la hora de reconstruir el viernes previo al femicidio, Pavón recordó que salió a cenar con su hijo que se “estaba durmiendo”, por lo que “terminamos la cerveza, dimos una vuelta por la costanera y volví a mi casa”. De acuerdo con su declaración, al regresar a su casa le entregó a Wagner la llave del lavadero y le indicó que se quedara a dormir allí para comenzar a trabajar al día siguiente. Sin embargo, al otro día recibió un llamado de un trabajador que le advirtió que Wagner no estaba en el lugar. “No podía ubicarlo, ni comunicarme con él”, dijo. Después llamó a su pareja, quien le habría informado que, supuestamente, estaba descompuesto.

“Yo me enojé y le dije que tendría que haberme avisado. Mínimamente, me hubiera dejado la llave. Yo tenía turnos y camiones para lavar”, sostuvo. Ya de noche, Wagner apareció. “Me dijo que había estado de fiesta con unos vagos, que habían tomado giladas y estaba re mal”, agregó y precisó: “Le dije que no me importaba, que me había fallado y dejado mal con los clientes”.

Al día siguiente, según su versión, Wagner le dijo que “quería irse unos días a la casa de su madre” para “alejarse de los problemas” que tenía con su pareja. Pavón contó que le pidió a un conocido que lo trasladara. Ese hombre era Eduardo Gorosito, el camionero que fue acusado de haber ayudado a Wagner a escapar.

MIRA TAMBIÉN La ONU postergó para 2027 el tratamiento del pedido de Cristina Kirchner para ser candidata

Además, el dueño del lavadero explicó que él había salido de garante para que Wagner se compre el auto, por eso intentó venderlo porque le “preocupaba que se vaya con el auto y me quedara la deuda”. Pero el 4 de abril recibió un llamado: “La tarde del jueves me llamaron por teléfono para avisarme que me iban a ir a buscar, que estaba hasta las manos y que, por la presión social, tenían que meterme preso. Y que el auto que tenía en el lavadero había estado involucrado en el crimen”, explicó.

“Parece que en ese auto la metieron. En el quilombo que te estás metiendo teniéndolo acá”, recordó que le dijeron los policías. “Llamá a los peritos, que lo revisen, que se lo lleven”, le respondió él. Pavón también contó que cuando fue a declarar a la fiscalía la primera vez tuvo “miedo” de contar toda la verdad. “Yo no le dije que Wagner se había ido a la casa de su mamá. Me sentí presionado porque todos me decían que era un asesino, que me iba a morir en la cárcel, que nunca más iba a ver el sol”, expresó.

“Me preguntaban cómo la había matado, cómo la había abusado. Yo les decía que no tenía nada que ver, que era inocente”, insistió. Y apuntó contra el fiscal Ignacio Telenta: “Me dijo que me iba a dar perpetua, que me iba a dar una condena de 25 años o incluso pasar el resto de mi vida en prisión”.

Según publicó TN, durante su declaración Pavón lloró y afirmó que él “ayudó con los rastrillajes” y la búsqueda de Wagner por distintos campos. En ese sentido, el cusado remarcó que estuvo detenido hasta el juicio y que tanto él como su familia sufrieron “las consecuencias de las acusaciones sociales”.

“Yo de lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía trabajando conmigo. Yo no conocía su pasado ni sus antecedentes”, manifestó. “Yo también soy hijo, tengo hermanas y también tengo una hija ahora”, expresó entre lágrimas. Y agregó: “Yo no quiero que ninguna mujer tenga al lado a un Wagner, nunca más”.

Según informó el medio local UNO Entre Ríos, este martes 10 de noviembre está prevista la declaración de Yuyo García, padre de la víctima, mientras que el miércoles 11 se llevarán adelante los alegatos de las partes.

MIRA TAMBIÉN Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que marcó una época en la Iglesia

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar desde cualquier lugar del país las 24 horas, los 365 días del año, a la línea gratuita 137.

En Rosario, está disponible todos los días, las 24 hs el número 0800 444 0420. Si no podés hablar, está habilitado el whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.