La pobreza habría llegado a 16,2 millones de personas en Argentina y advierten que podría seguir creciendo en 2027 Un informe de la consultora ExQuanti estimó que 3,4 millones de personas más cayeron bajo la línea de pobreza en el último año. La proyección marca un cambio de tendencia desde mediados de 2025 y advierte sobre un posible deterioro social durante los próximos meses

La pobreza habría vuelto a crecer en Argentina y alcanzaría a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026. Así lo señala un informe de la consultora ExQuanti, que estimó que hay unos 3,4 millones de personas más bajo la línea de pobreza en comparación con el mismo período del año pasado.

El dato representa también un incremento respecto de la última medición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que había registrado 15,4 millones de personas en situación de pobreza durante el primer semestre de este año.

De acuerdo con el relevamiento, la tendencia descendente que había mostrado el indicador comenzó a perder continuidad a partir del tercer trimestre de 2025. Desde entonces, las estimaciones reflejan un nuevo deterioro de las condiciones sociales.

El informe fue elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y otros indicadores económicos. Sin embargo, debido a que todavía no hay datos oficiales completos para el tercer trimestre, ExQuanti tomó como referencia el indicador de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, correspondiente al período abril-septiembre de 2026, y realizó ajustes estadísticos para estimar los últimos tres meses.

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La advertencia sobre la pobreza en 2027

Más allá de la situación actual, la consultora trazó un escenario preocupante para los próximos meses. Según sus proyecciones, si se mantiene el ritmo de deterioro registrado durante el último año, el gobierno de Javier Milei podría terminar su gestión con niveles de pobreza superiores a los alcanzados durante la pandemia.

“La pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia”, advirtió ExQuanti.

De todos modos, el estudio aclara que se trata de una proyección y que su evolución dependerá del comportamiento de la economía y de las medidas que se adopten para revertir la tendencia.





La AUH, en el centro de la discusión

Otro de los puntos que destaca el informe es el impacto que podrían tener los cambios previstos en las políticas sociales. En particular, señala que el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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Se trata de una prestación que, según el análisis de la consultora, contribuyó a contener los niveles de pobreza y a sostener los ingresos de los hogares más vulnerables.

La advertencia sobre el deterioro social se conoce, además, durante la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. En sus intervenciones, el Pontífice puso el foco en la necesidad de atender a los sectores más vulnerables y planteó la importancia de construir una economía al servicio de las personas, en un contexto de dificultades para numerosas familias.

Por último, ExQuanti explicó que para proyectar el escenario de 2027 tomó como referencia el crecimiento trimestral promedio de la pobreza durante el último año.

Los resultados no constituyen una medición oficial del Indec, sino una estimación privada que busca anticipar la evolución del indicador y advertir sobre los riesgos de que la situación social continúe deteriorándose.