Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que marcó una época en la Iglesia Tenía 83 años y falleció en Buenos Aires. Estuvo al frente del arzobispado platense durante 18 años y fue una de las voces conservadoras más influyentes del ámbito religioso.

El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor Rubén Aguer, murió este martes a los 83 años, según confirmó el Arzobispado platense. El religioso residía en el Hogar Sacerdotal de la ciudad de Buenos Aires desde que dejó su cargo en 2018, luego de casi dos décadas al frente de una de las principales arquidiócesis del país.

Su fallecimiento se produjo durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. Aguer tuvo más de cinco décadas de sacerdocio y 34 años de ministerio episcopal, y fue una de las figuras más influyentes del sector conservador de la Iglesia argentina, con intervenciones en debates políticos, culturales, educativos y religiosos.

El Arzobispado de La Plata expresó su pesar y agradeció por su vida y su labor pastoral. El comunicado, encabezado por el actual arzobispo Gustavo Carrara y los obispos auxiliares Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, convocó a los fieles a rezar por su eterno descanso y acompañar a sus familiares y seres queridos. Hasta el momento, no se habían informado los detalles de las ceremonias fúnebres.

Aguer condujo la arquidiócesis de La Plata durante 18 años

Héctor Rubén Aguer nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943. Estudió Humanidades, Filosofía y Teología, y obtuvo su licenciatura en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde también ejerció la docencia. Fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1972 y desarrolló tareas pastorales y de formación sacerdotal.

En 1992, el papa Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de Buenos Aires. Seis años después fue nombrado arzobispo coadjutor de La Plata y, el 12 de junio de 2000, asumió como titular de esa arquidiócesis, cargo que ocupó hasta 2018.

Durante su gestión, amplió su influencia en la Iglesia argentina y en la discusión pública sobre educación, sexualidad y cultura. También fue gran canciller de la Universidad Católica de La Plata, presidió la Comisión Episcopal de Educación Católica e integró la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. En el Vaticano, participó en organismos vinculados con América Latina, los bienes culturales de la Iglesia y la catequesis.

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Su trayectoria académica estuvo marcada por el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Publicó numerosos ensayos y participó en instituciones como la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Sus posturas sobre aborto, familia y educación marcaron su relación con Francisco

Aguer se caracterizó por defender las posiciones tradicionales de la doctrina católica. Se opuso al matrimonio igualitario, aprobado en 2010, y a la legalización del aborto, sancionada en 2020. También cuestionó las políticas de educación sexual y los enfoques de identidad de género incorporados en programas educativos.

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En 2017, dispuso restricciones a la enseñanza de contenidos vinculados con la perspectiva de género en establecimientos católicos de su jurisdicción. Sus definiciones generaron críticas de organizaciones de mujeres y diversidades sexuales y reforzaron su identificación con los sectores más conservadores de la Iglesia.

La elección de Jorge Bergoglio como papa Francisco, en 2013, evidenció diferencias de enfoque entre ambos religiosos. Mientras el pontífice promovió una pastoral centrada en la misericordia, el acompañamiento a los sectores vulnerables y la apertura de espacios pastorales, Aguer insistió en preservar las formulaciones doctrinarias tradicionales, especialmente en cuestiones de moral sexual, matrimonio y familia.

Las diferencias se hicieron visibles en distintos debates sobre el rumbo de la Iglesia. Incluso después de dejar la conducción de la arquidiócesis, Aguer continuó publicando artículos y realizando intervenciones críticas sobre algunas decisiones impulsadas durante el pontificado de Francisco.

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El 24 de mayo de 2018, al cumplir 75 años, presentó su renuncia al gobierno pastoral de La Plata, de acuerdo con las normas canónicas. Francisco la aceptó el 2 de junio de ese año, poniendo fin a sus 18 años como arzobispo titular y a los dos anteriores como coadjutor.

Su sucesor fue Víctor Manuel Fernández, entonces rector de la UCA y cercano al pontífice. Tras su salida, Aguer se instaló en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, aunque mantuvo su participación en debates eclesiásticos y doctrinarios.

Además de su labor pastoral y académica, integró la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro, fue gran prior para la Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y capellán conventual honorario de la Soberana Orden Militar de Malta.

Su muerte, durante la visita apostólica de León XIV al país, cierra una extensa trayectoria marcada por su defensa de la doctrina católica tradicional y por su participación en debates que atravesaron a la sociedad argentina y a la Iglesia en las últimas décadas.