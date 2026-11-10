“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”: el mensaje del Papa que recordó a Francisco León XIV se reunió con obispos y religiosos en la Catedral de Córdoba, donde pidió extender el Evangelio por todo el país.

En su visita a la ciudad de Córdoba, el Papa dio una multitudinaria misa en el predio de FADEA y encabezó un encuentro con obispos y otros religiosos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

Frente a los representantes de la iglesia, León XIV hizo hincapié en la vocación y volvió a citar al papa Francisco: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!“.

“La Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos. De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren. Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por él”, dijo. En su discurso, que fue muy ovacionado, recordó a los referentes argentinos Mama Antula, el cura Brochero y Ceferino Namuncurá.

El Papa pidió una Iglesia cercana a los pobres, pero advirtió que su misión no puede limitarse a la asistencia social: “El papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: ‘La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual’”.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello. Sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo. Mi querido Predecesor lo manifestó con particular claridad: ‘La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio”, expresó.

El papa León XIV asistió a un evento con obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Córdoba, Argentina, el 10 de noviembre de 2026. (Foto: Leandro Bustamante/REUTERS)

El Papa convocó a sacerdotes y religiosos argentinos a recuperar la libertad para aceptar los desafíos de su vocación y enfatizó: “Si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia muerta’ ¡Qué grande es, entonces, nuestra vocación! Ser portadores de la presencia de Cristo, hacer posible el encuentro con Él por la Palabra, los sacramentos y una cercanía que ayude a reconocer su presencia en la propia vida. El pueblo que les ha sido confiado ansía recibir de ustedes aquello que la Iglesia lleva siglos custodiando para él”.