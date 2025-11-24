Milei destacó en redes la alta ocupación hotelera durante el fin de semana largo El presidente Javier Milei utilizó ayer domingo sus redes sociales para amplificar cifras positivas del movimiento turístico en distintos puntos del país durante el fin de semana largo. A través de una serie de retuits, el mandatario resaltó los niveles de ocupación registrados en destinos bonaerenses.

Uno de los mensajes replicados fue el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien celebró la llegada de 158 mil turistas a Mar del Plata, una cifra que calificó como “récord histórico”. “Es un logro alcanzado gracias a la preparación, previsibilidad, la oferta y las condiciones para competir y ganar”, expresó el jefe comunal, alineado políticamente con La Libertad Avanza.

Milei también compartió publicaciones del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, que detalló el movimiento turístico del fin de semana. Scioli informó que Tandil alcanzó el 100% de ocupación, dato que confirmó en un encuentro con el intendente Miguel Lunghi y representantes del sector privado. “La ciudad vive un fin de semana con ocupación plena”, escribió el funcionario.

Además, destacó que Pinamar y Cariló registraron una ocupación del 94% y 98%, respectivamente. “En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad, con playas y espacios colmados de gente”, señaló Scioli.

El secretario recordó también que en octubre se realizó un encuentro con más de 60 referentes de los sectores público, privado y académico para coordinar acciones de cara a este fin de semana largo y la temporada de verano, abordando temas como financiación, promoción y conectividad.