Uno de los mensajes replicados fue el del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien celebró la llegada de 158 mil turistas a Mar del Plata, una cifra que calificó como “récord histórico”. “Es un logro alcanzado gracias a la preparación, previsibilidad, la oferta y las condiciones para competir y ganar”, expresó el jefe comunal, alineado políticamente con La Libertad Avanza.
Milei también compartió publicaciones del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli, que detalló el movimiento turístico del fin de semana. Scioli informó que Tandil alcanzó el 100% de ocupación, dato que confirmó en un encuentro con el intendente Miguel Lunghi y representantes del sector privado. “La ciudad vive un fin de semana con ocupación plena”, escribió el funcionario.
Además, destacó que Pinamar y Cariló registraron una ocupación del 94% y 98%, respectivamente. “En Pinamar, junto al intendente Juan Ibarguren, acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad, con playas y espacios colmados de gente”, señaló Scioli.
El secretario recordó también que en octubre se realizó un encuentro con más de 60 referentes de los sectores público, privado y académico para coordinar acciones de cara a este fin de semana largo y la temporada de verano, abordando temas como financiación, promoción y conectividad.