Guillermo Francos cuestionó a Manuel Adorni: “Falló en sus explicaciones” El ex jefe de Gabinete rompió el silencio respecto a los casos de corrupción que salpican a su sucesor y afirmó. “Ha sido un golpe para el Gobierno”. El ex funcionario dijo que ”tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema".

El ex jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, rompió el silencio y cuestiono a su sucesor, Manuel Adorni. El ex funcionario se refirió a las denuncias de corrupción que pesan sobre el también vocero y afirmó: “Falló en las explicaciones”.

“Claramente, ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación”, dijo Francos, en diálogo con La Nación+. Para él, el contexto de “acribillamiento mediático” y la hostilidad en las redes sociales potenciaron el conflicto. Sin embargo, advirtió que la responsabilidad está en los dichos de Adorni.

“Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación. Tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema”, sentenció Francos.

Más allá de la complejidad de la situación, el ex funcionario indicó que su sucesor cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

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Sobre la continuidad de Adorni en el Gabinete, Francos puntualizó: “Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”.