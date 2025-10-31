Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni Lisandro Catalán también presentó su renuncia como viceministro del Interior.

Tras la renuncia de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete de Ministros y la confirmación de Manuel Adorni en el cargo, crecen las versiones de que Santiago Caputo asumiría el Ministerio del Interior luego de la dimisión de Lisandro Catalán.

Mientras el presidente Javier Milei cenaba en la Quinta de Olivos junto al ex mandatario Mauricio Macri, Francos anunciaba en su cuenta de X (antes Twitter) la presentación de su renuncia como jefe de Gabinete.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, sostiene el mensaje publicado por el funcionario saliente.

Por su parte, la Oficina del Presidente indicó que el nuevo jefe de Gabinete es el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien agradeció “profundamente al presidente por haberlo elegido para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”.

MIRA TAMBIÉN Caso María Cash: Fiscalía pidió que se revoque el sobreseimiento del camionero

Adorni, que fue electo como legislador porteño en los comicios de mayo pasado, jurará el lunes en Casa Rosada y su potencial sucesor sería Javier Lanari.

En sintonía con Francos (caracterizado por dialogar con los gobernadores), Catalán, que asumió el Ministerio del Interior en septiembre, también informó en las redes sociales su dimisión: “Me dirijo a usted (Milei) para presentarle mi renuncia al cargo, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas al Gobierno, el posible sucesor de Catalán al frente de esa cartera sería Santiago Caputo, el asesor que forma parte del “triángulo de hierro” con el líder de La Libertad Avanza y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los funcionarios que continuarán en la gestión son Luis “Toto” Caputo (Economía); Federico Struzenegger (Transformación y Desregulación del Estado); Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Además, en las últimas semanas se confirmó la designación de Pablo Quirno al frente de la Cancillería, tras la renuncia de Gerardo Werthein, mientras que la senadora electa por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, renunciará a la cartera de Seguridad y podría ser reemplazada viceministra Alejandra Monteoliva.

Mariano Cúneo Libarona que también presentó su dimisión al Ministerio de Justicia sería reemplazado por Sebastián Amerio, al tiempo que Luis Petri jurará como diputado el 10 de diciembre y dejará Defensa para que asuma posiblemente por Xavier Isaac.

MIRA TAMBIÉN Sube el precio de los combustibles en noviembre y diciembre

Fuente Noticias Argentinas