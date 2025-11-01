Manuel Adorni habló tras su designación como nuevo jefe de Gabinete y prometió “profundizar las reformas estructurales” El ex vocero presidencial reemplazará a Guillermo Francos, quien presentó su renuncia tras reunirse con Milei en Olivos. Agradeció al presidente y a Karina Milei, en un gesto que marca su alineamiento dentro de la interna libertaria.

El presidente Javier Milei confirmó este viernes la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, luego de la salida de Guillermo Francos, quien presentó su renuncia tras una reunión en la Quinta de Olivos. En su primera declaración pública en el cargo, Adorni aseguró que la prioridad del Gobierno será profundizar las reformas estructurales y agradeció el respaldo del mandatario y de su hermana, Karina Milei.

“Quiero agradecer profundamente al Presidente de la Nación, Javier Milei, por haberme elegido como su jefe de Gabinete de Ministros para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, escribió el ex vocero en su cuenta de X (ex Twitter).



Adorni también destacó el trabajo de su antecesor y expresó que “es un honor y una verdadera responsabilidad continuar con el enorme trabajo que llevaba adelante Guillermo Francos”. Además, extendió su reconocimiento “al resto del Gabinete de Ministros por el acompañamiento en las próximas tareas de gobierno”.

Entre sus agradecimientos, Adorni incluyó también a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con quien mantiene una relación de confianza política. “Gracias también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la confianza y el apoyo permanente”, escribió, antes de cerrar su mensaje con una frase que retoma el lema del espacio libertario: “Que Dios bendiga a la República Argentina y que las fuerzas del cielo nos acompañen”.

La renuncia de Francos se conoció apenas una hora antes del comunicado de Adorni y sacudió la estructura del Ejecutivo. En su carta al presidente, el ex funcionario explicó los motivos de su salida: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, presento mi renuncia para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones del pasado 26 de octubre”.

Francos, que había sido una pieza clave en la relación con los gobernadores y el Congreso, agradeció la oportunidad de “servir con lealtad y patriotismo”. Junto con su salida, también renunció Lisandro Catalán, ministro del Interior, quien lo había acompañado en la última reunión con mandatarios provinciales en la Casa Rosada.

Desde la Oficina del Presidente, destacaron la gestión de Francos y su rol durante “dos años de profundas reformas que requirieron diálogo político y resultaron en la aprobación de la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia”.

El comunicado oficial cerró con una señal de reconocimiento y continuidad: “La Nación estará siempre en deuda con él. La designación de Manuel Adorni responde a la necesidad de renovar el diálogo político en una segunda etapa del gobierno, centrada en las reformas estructurales que el país requiere”.