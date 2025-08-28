Guillermo Francos: “El presidente no debió haber confiado en Spagnuolo” El jefe de Gabinete reconoció que el desplazado jefe de la Agencia de Discapacidad era un visitante frecuente de la Quinta de Olivos. Explicó por qué lo echaron y respaldó a “Lule” Menem: “Es una persona irreprochable”.

Lejos de ser el fusible del escándalo por las coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis), el gobierno nacional salió a respaldar a Eduardo “Lule” Menem, uno de los nombres ventilados en los audios del desplazado jefe de la Andis, Diego Spagnuolo. Tras brindar su informe de gestión este miércoles en el Congreso, atravesado por las consultas por la Andis, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró este jueves que Lule Menem “es irreprochable” y dijo que el presidente Javier Milei “no debió haber confiado” en Spagnuolo.

Consultado durante una entrevista con Radio Mitre si pondría “las manos en el fuego por Lule Menem”, Francos respondió: “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

Sobre Milei, aseguró que es una “persona absolutamente honesta y transparente” y que “no es de los que se abrazan a la caja fuerte”. Sobre Spagnuolo, en cambio, dijo que Milei no tendría que haber confiado en él. “No sé si era cercano pero lo conoce al presidente –reconoció– y ha ido varias veces a las reuniones de Ópera que hace el presidente con algunas personas en (la Quinta de) Olivos. Si el presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”.

El jefe de ministros insistió con el argumento de la “operación política” deliberadamente orquestada durante la campaña electoral. “Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques. Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree”, desafió.

“Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de Discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y (el abogado de Cristina Kirchner Gregorio) Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”, señaló.

Y criticó el ataque a piedrazos que sufrió la caravana de Milei en Lomas de Zamora aunque descartó que haya sido un intento de magnicidio. “Hemos llegado a un nivel de confrontación que debería llevar a una reflexión a los actores. El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, endeudada, con el aparato productivo destruido, hay que hacerse cargo de lo que hicieron y bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno. Cuando asumieron el poder, la deuda del estado era de 144 mil millones de dólares, cuando lo dejaron era de 519 millones de dólares”, expresó.