Hotesur-Los Sauces: las claves del juicio oral contra Cristina y Máximo Kirchner Cristina y Máximo Kirchner participaban por videoconferencia del debate en Comodoro Py. La primera audiencia comenzó con la lectura del dictamen fiscal de Los Sauces, que atribuye a los expresidentes la conducción de una organización destinada a canalizar fondos hacia el patrimonio familiar.

El juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, por las causas Hotesur-Los Sauces comenzó este viernes por la mañana en los Tribunales federales de Retiro. Ambos se conectaron de manera remota a la audiencia, que arrancó con la lectura de la acusación fiscal por presuntas maniobras de lavado de dinero mediante los negocios inmobiliarios de la familia.

El presidente del Tribunal Oral Federal 5, José Michilini, dio por iniciado el debate a las 10.12. Poco después comenzó a leerse el requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces, elaborado durante la investigación por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La acusación en el debate estaba a cargo del fiscal Diego Velasco.

El dictamen describió una “compleja maniobra de corrupción” que se habría extendido durante más de doce años. Según la hipótesis fiscal, existió una organización criminal encabezada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en la que Máximo Kirchner habría cumplido el papel de organizador.

La acusación sostiene que empresarios vinculados con los negocios investigados transfirieron parte de sus ganancias a los expresidentes y a su núcleo familiar mediante contratos de alquiler que considera falsos. Esas operaciones habrían permitido canalizar y disimular fondos de origen ilícito a través de la sociedad Los Sauces.

La lectura de ese requerimiento marcó el comienzo de un proceso en el que deberán examinarse las pruebas y escucharse los argumentos de las defensas. Los Kirchner rechazan las imputaciones y sostienen que los contratos investigados correspondieron a operaciones comerciales legítimas.

Aunque ambas causas se tramitarán en un único debate, el comienzo quedó concentrado en Los Sauces, tramo que tiene 25 acusados, entre ellos Lázaro y Martín Báez. Michilini explicó que se avanzará con la lectura de esa acusación mientras se cumple el plazo de diez días hábiles necesario para incorporar Hotesur. También confirmó que finalmente no habrá audiencia este sábado.

En Los Sauces se investigan alquileres de inmuebles de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Báez y con los titulares del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Hotesur, en tanto, se concentra en la actividad hotelera y en los pagos de compañías de Báez por contrataciones cuya legitimidad cuestiona la fiscalía.

MIRA TAMBIÉN Seguí en vivo el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

Uno de los acusados que concurrió personalmente a Comodoro Py fue el contador Víctor Manzanares, quien trabajó para la familia Kirchner. Antes de ingresar a la sala afirmó que declarará y responderá preguntas. También dijo que espera un veredicto condenatorio al que atribuyó un sentido reparador: “Vengo a responder ante la sociedad”.

El tribunal está integrado por Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, con Santiago Schiopetto como cuarto juez suplente. Los abogados defensores asistieron presencialmente, entre ellos Carlos Beraldi, representante de la expresidenta.

Cómo será el cronograma del juicio

El megajuicio por lavado de dinero y asociación ilícita cuenta con 19 acusados. Además de la familia Kirchner, en el expediente figuran nombres de peso como los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reglamentó Inocencia Fiscal II

Para darle celeridad a un debate que promete ser extenso, el tribunal estableció un cronograma inusual: habrá audiencias tres veces por semana, los días lunes, viernes y sábados. Incluso, ya se dispuso habilitar la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 (con posibilidad de sumar la segunda) para asegurar la continuidad del proceso sin interrupciones largas.

De cara a las próximas jornadas, los jueces remarcaron que las sesiones serán estrictamente presenciales en Comodoro Py. Solo se evaluará la participación a distancia ante “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”, mientras que la asistencia de los abogados defensores será obligatoria e indelegable. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo estratégico: de los más de 300 testigos previstos originalmente, la lista fue reducida considerablemente para agilizar los tiempos del proceso judicial.

Noticias Argentinas