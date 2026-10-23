“Que la gente no llega a fin de mes es un dato de la realidad”: la Iglesia se diferencia del análisis de Milei El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombom, ratificó el impacto de la crisis económica en las familias, tras las burlas del Presidente. “Muchos de los que nos vienen a pedir son los que antes nos ayudaban”, contó sobre la situación en los merenderos.

A horas de que el papa León XIV deslizara que su visita al país sigue en pie, la cúpula de la iglesia católica argentina salió al cruce de los dichos de Javier Milei respecto de que “la gente no llega a fin de mes”.

Las autoridades de la Conferencia Episcopal (CEA) sostuvieron que la crisis que atraviesan las familias producto de la inflación y la caída de los salarios es una verdad que “no está sujeta a comprobación” y evitaron ponerla en duda: “Si la gente dice que no llega es porque no llega”.

El nuevo cuestionamiento a las consecuencias del modelo económico volvió a estar a cargo de los obispos con mayor rango: Marcelo Colombo y Ángel Rossi, presidente y vice de la CEA, respectivamente. Ambos contradijeron al jefe de Estado quien calificó de “pelotudez” a la afirmación de que hay sectores de la población que sólo tienen dinero hasta el día 20 de cada mes.

Según Colombo, que las familias no llegan a fin de mes “es un dato de la realidad, no es un dato sujeto a comprobación”. “Lo vemos hace tiempo. Muchos de los que nos vienen a pedir (comida en los merenderos) son los que antes nos ayudaban”, añadió.

MIRA TAMBIÉN Seguí en vivo el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

Durante una entrevista por Futurock, el arzobispo mendocino sostuvo que con casos como ese la iglesia “no está ocultando ningún dato sino traduciendo esa preocupación”.

“A los merenderos no vienen solamente los chicos sino también los padres” que cuentan “situaciones que afligen”, como por ejemplo “que no pueden terminar de pagar una boleta” de algún servicio público.

El religioso consideró que es necesario pensar “cómo se puede replantear” y “cómo se pueden sostener esas realidades, porque la gente se nos cae” del sistema.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reglamentó Inocencia Fiscal II

No es la primera vez que Colombo sale al cruce de las políticas del gobierno de Milei. Más de una vez cuestionó el uso de las redes sociales para “el agravio”, denunció que los recortes presupuestarios que impactan en los sectores más vulnerables van a “profundizar la desigualdad” y condenó la decisión de bajar la edad de imputabilidad.

Pero el tema que más exasperó al Gobierno fue la posición que Colombo y la CEA expresaron públicamente sobre el tema discapacidad, que ayer le valió al oficialismo otra marcha atrás en el Congreso. Y ni que hablar con los contrapuntos que hubo en la mesa organizadora para la visita papal, en Casa Rosada.

“Si la gente dice que no llega a fin de mes es porque no llega”

MIRA TAMBIÉN Juicio por la muerte de Maradona: absolvieron a uno de los médicos y el 22 de diciembre se conocerá el veredicto

Otro de los que suele cuestionar las políticas oficiales es Ángel Rossi, vicepresidente de la CEA, quien esta vez fue menos elíptico al ser consultado sobre los cuestionamientos de Javier Milei a los datos de la pobreza. “Los que no comen hasta la noche no es el Presidente sino la gente. Y yo le creo a la gente”, sentenció.

De esta manera, el arzobispo cordobés eligió tomar distancia de las afirmaciones negadoras o relativistas del primer mandatario, y puntualizó que “si la gente dice que no llega a fin de mes es porque no llega”.

“No creo que a nadie le dé gusto decir eso porque sí”, indicó Rossi durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la provincia de Neuquén.

La expectativa por la visita del papa

Las declaraciones de la cúpula de la CEA (aunque por afuera de esa institución) cobraron una mayor densidad no sólo porque una vez más la Iglesia asume una posición crítica respecto de las declaraciones presidenciales, sino también por la noticia que recobró fuerza en las últimas horas: el papa podría no suspender su visita a la Argentina.

Así lo deslizó el propio León XIV durante una audiencia pública en la Plaza San Pedro cuando un turista se identificó como argentino. “Argentina, allá vamos”, dijo el pontífice.

Esta mañana, Colombo se esperanzó con que eso ocurra tal como estaba previsto para dentro de tres semanas. “Últimamente, los datos y las referencia son buenas y confiamos que así sea, siempre y cuando la salud del Papa esté considerada en primer lugar”, dijo a Futurock.

El arzobispo aseguró que durante y después de la operación de León XIV, y mientras el Vaticano no dio ninguna confirmación sobre la agenda del pontífice, “nada se detuvo” en la organización para su visita a la Argentina.

“Todo el mundo ha seguido trabajando en la conciencia de esperar que el papa venga”, aseguró y comentó que aún no hubo indicaciones sobre posibles cambios en las condiciones de la visita, como las dietas o la extensión horaria de las visitas que el papa tiene previstas en el país. Por lo pronto, “hay que seguir adelante”, concluyó.