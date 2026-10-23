Imputaron a los cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy Este viernes también se hará la audiencia de medidas de coerción contra los acusados.

La Fiscalía llevó a cabo hoy las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa en la que se investiga la desaparición de Nancy Godoy en la provincia de Corrientes.

Este viernes se dio inicio a las audiencias de acusación formal en la Fiscalía de Esquina, Corrientes, y la primera en asistir fue Rosa Leguizamón, quien fue imputada por el delito de homicidio simple.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, luego de la audiencia contra Leguizamón, fue el turno de los acusados Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, quienes fueron imputados por ser coautores de femicidio.

Acerca de Ezequiel Bordón, el primer detenido de la causa, fue imputado por el delito de falso testimonio.

Este viernes también se hará la audiencia de medidas de coerción contra los acusados. En este sentido, se aguarda que la Fiscalía pida la prisión preventiva sin plazo de todos los implicados.

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy, dialogó con los medios tras la primera cita y expuso que, aunque se trata de una acusación provisional, creen que la figura es errónea: “Interpretamos que fue un femicidio, pero la fiscalía la acusó de homicidio simple”.

“Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado”, destacó.

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Fuente Noticias Argentinas