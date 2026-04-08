Inscripción a vouchers educativos 2026: requisitos, fechas y cómo anotarse La Secretaría de Educación de la Nación oficializó la convocatoria para este año y actualizó las condiciones del programa destinado a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal

El Gobierno nacional oficializó la apertura de la inscripción para el programa de asistencia “Vouchers Educativos” correspondiente al ciclo 2026 y, en paralelo, introdujo modificaciones en su reglamento general. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

La decisión establece que las familias interesadas podrán anotarse hasta el 30 de abril, en el marco de una política que busca acompañar el pago de cuotas en instituciones educativas de gestión privada que reciben aporte estatal.

Quiénes pueden acceder

El programa de vouchers educativos fue creado en 2024 como una prestación temporaria destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a escuelas privadas con al menos un 75% de financiamiento estatal.

Entre los requisitos principales se establece que el ingreso familiar no debe superar el equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, un criterio que delimita el universo de beneficiarios en función de su situación socioeconómica.

La asistencia consiste en un aporte económico destinado a aliviar el costo de las cuotas escolares. Si bien la normativa no detalla en este punto los montos actualizados, el programa se encuadra dentro de una estrategia más amplia de acompañamiento a familias que optan por la educación privada con subsidio estatal.

La implementación del programa queda a cargo de la Secretaría de Educación, que además tiene la facultad de dictar normas complementarias, celebrar convenios y ajustar los aspectos operativos necesarios para su ejecución.

En este sentido, la resolución también confirma la intervención de distintas áreas técnicas y de control, como auditorías internas y dependencias administrativas, que participaron en la validación del nuevo esquema.

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Cómo inscribirse

Para realizar el proceso, primero se debe estar estar registrado en MiArgentina

Registro en la plataforma: Ingresá al sitio oficial de Vouchers Educativos (voucherseducativos.educacion.gob.ar). Si no tenés usuario, deberás crear uno utilizando tu CUIL y una contraseña segura.

Carga de datos del responsable: Completá el formulario con la información del adulto que solicita la prestación. Es vital verificar que el CBU cargado en Mi Argentina coincida con el declarado aquí.

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Encuesta socioeconómica: Respondé las preguntas sobre la situación laboral y habitacional del grupo familiar

Datos de los menores: Ingresá el CUIL de cada hijo en edad escolar. El sistema cruzará datos automáticamente con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Selección del colegio: Buscá tu institución en el listado oficial por nombre o número de DIEGEP (en el caso de PBA). Recordá que el colegio debe tener al menos el 75% de subsidio para que la solicitud sea válida.

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Por último, hacé clic en “Finalizar la inscripción”.

Cambios en el reglamento

Uno de los puntos centrales de la resolución es la modificación del reglamento general del programa, aprobado originalmente en 2024 y ya actualizado en distintas oportunidades.

El texto oficial señala que estos cambios responden a la necesidad de adecuar el funcionamiento del programa a la convocatoria 2026, aunque los detalles específicos de las modificaciones se incluyen en un anexo que acompaña la normativa.

Desde el punto de vista administrativo, la actualización del reglamento busca ajustar los procedimientos de inscripción, evaluación y asignación del beneficio, así como los mecanismos de control y seguimiento.

La convocatoria formalizada ahora habilita el proceso de inscripción para este año, en línea con la continuidad de una política que el Gobierno mantiene desde su creación. La medida se enmarca en las facultades otorgadas a la Secretaría de Educación por la normativa vigente que regula la estructura del Ministerio de Capital Humano.

Asimismo, el texto deja constancia de que la decisión fue tomada con intervención de los servicios jurídicos correspondientes y áreas técnicas del Estado, en cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.