Investigaban un robo en Arsat y terminaron encontrando millones de dólares y drogas en la casa de un exfuncionario Facundo Leal, ex presidente de Arsat y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), fue detenido durante una serie de allanamientos vinculados a una investigación por presuntas irregularidades en la empresa estatal. En sus propiedades encontraron más de US$2,3 millones en efectivo, cocaína, ketamina y drogas sintéticas.

Lo que comenzó como una investigación por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a Arsat derivó en un hallazgo inesperado: millones de dólares en efectivo, distintas drogas y documentación que ahora es analizada por la Justicia federal.

El principal involucrado es Facundo Leal, ex presidente de Arsat durante el gobierno de Alberto Fernández y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) durante la gestión de Javier Milei, quien quedó detenido tras los procedimientos realizados esta semana.

Según publicó La Nación, la causa se inició cuando las nuevas autoridades de Arsat denunciaron la desaparición de equipamiento tecnológico. A partir de distintas medidas de prueba y del análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, los investigadores comenzaron a profundizar otras líneas vinculadas a posibles irregularidades en contrataciones de la empresa estatal.

En ese marco se realizaron entre 12 y 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país. Uno de ellos tuvo lugar en el departamento que Leal posee en el barrio porteño de Palermo.

Allí los agentes encontraron más de 650 mil dólares en efectivo, cerca de dos millones de pesos argentinos y divisas de otros países, entre ellas euros, reales brasileños, pesos uruguayos, mexicanos, colombianos e incluso chelines tanzanos.

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Además, se secuestraron casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de éxtasis, una cantidad no precisada de cocaína, una balanza, bolsas tipo ziploc y diversos elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación también alcanzó una propiedad de Leal en Mendoza, donde los efectivos hallaron aproximadamente 1,7 millones de dólares adicionales. Sumando ambos procedimientos, el dinero secuestrado supera los 2,3 millones de dólares.

Quién es Facundo Leal

Leal ocupó distintos cargos dentro del Estado nacional durante las últimas dos décadas. Entre 2022 y 2024 presidió Arsat, la empresa estatal encargada de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios satelitales.

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Posteriormente fue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del Orsna, organismo responsable de regular y supervisar el sistema aeroportuario nacional. Permaneció en ese puesto hasta enero de este año.

De acuerdo con la información publicada, continuaba figurando como empleado de planta permanente de Arsat al momento de los allanamientos.

La causa sigue abierta

El expediente está a cargo del juez federal Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez. Aunque la investigación original no estaba relacionada con narcotráfico ni con movimientos de dinero, los hallazgos realizados durante los procedimientos abrieron nuevas líneas de investigación.

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Entre los elementos secuestrados también figuran teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives, un reloj inteligente y documentación considerada relevante para la causa.

Por el momento, la Justicia busca determinar el origen del dinero hallado, el destino de las sustancias secuestradas y si existe algún vínculo entre esos hallazgos y la investigación principal que dio origen a los allanamientos.