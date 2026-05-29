Oficializaron aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares Fijaron una suba del 2,58% para junio. El haber mínimo jubilatorio será de $403.317,99 y quienes cobren la mínima recibirán además un bono extraordinario de $70 mil.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que regirán desde junio. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y contemplan una actualización del 2,58%, de acuerdo con la fórmula de movilidad mensual atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La actualización alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, titulares de la Asignación por Embarazo, jubilados, pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y pensiones no contributivas.

A partir de junio, el haber mínimo jubilatorio será de $403.317,99, mientras que el haber máximo quedará en $2.713.948,17. También se actualizan la Prestación Básica Universal, que pasará a ser de $184.499,57, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que se ubicará en $322.654,39.

Además, el Gobierno dispuso el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para quienes perciban haberes mínimos. En esos casos, el ingreso total de junio será de $473.317,99.

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Para quienes cobren por encima de la mínima, el bono será proporcional: se pagará el monto necesario hasta alcanzar la suma equivalente al haber mínimo más el adicional extraordinario. El pago será por titular y no tendrá descuentos ni será computado para otros conceptos.

En el caso de las asignaciones familiares, la suba también será del 2,58% y se aplicará tanto sobre los montos de las prestaciones como sobre los límites de ingresos del grupo familiar. La resolución establece que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.970.968, la familia quedará excluida del cobro de asignaciones, aunque el ingreso total no supere el tope general.

La Ansés también aclaró que la Asignación por Ayuda Escolar Anual se actualizará por movilidad una vez al año y que, cuando los montos arrojen decimales, serán redondeados al número entero siguiente.