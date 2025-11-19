Javier Milei celebró los dos años de su victoria en el balotaje y prometió avanzar con las “reformas de segunda generación” El presidente, además, aseguró que las promesas de campaña “fueron completadas en menos de dos años”. “Hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de octubre renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos”, remarcó.

El presidente Javier Milei festejó este miércoles el segundo aniversario de su triunfo en el balotaje de 2023 y recalcó que su gobierno avanzará con la implementación de “todas las reformas de segunda generación”, tras el impulso de la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones legislativas.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, el jefe de Estado enfatizó que el objetivo es entrar “de una vez por todas, en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente”.



En el arranque de su publicación, el líder de LLA recordó que “hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”.

“Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo”, aseveró el referente libertario.

A continuación, ponderó el “respaldo en las urnas del pasado 26 de octubre” en referencia al triunfo en los comicios legislativos y anticipó: “Renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente”.

“VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, completó el Presidente que acompañó su mensaje con una foto junto a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Este miércoles, Javier Milei volverá a visitar las oficinas de la Corporación América ubicadas en Vicente López, donde había estado en agosto último, ocasión en que se había encabezado el acto de inauguración de un nuevo sector del edificio.

En aquella oportunidad, Milei manifestó su deseo de que el holding que “sea la regla y no la excepción en Argentina”, además de expresar su esperanza de que cada vez más argentinos “sigan el ejemplo” de esa multinacional. También recordó en ese discurso su paso por la empresa, donde se desempeñó como asesor.