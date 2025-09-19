Javier Milei en Córdoba: “El pánico político está descoordinando al riesgo país” El presidente Javier Milei volvió a Córdoba para participar del 125° aniversario de la Bolsa de Comercio y, desde el Auditorio Juan Bautista Alberdi, vinculó la suba del riesgo país con la tensión electoral. “El pánico político está generando una descoordinación con el riesgo país”, advirtió el mandatario, al referirse al indicador que ronda los 1.500 puntos básicos.

Milei sostuvo que “los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo” y que esa oposición “se intensifica cuanto más profundo es el cambio”. En otro tramo de su discurso, apuntó contra el Congreso: “Hay un empecinamiento por destruir lo que hemos construido; la parte irracional de la política intenta romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”.

Acompañado por Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei y Manuel Adorni, el jefe de Estado recordó que “violar sistemáticamente la restricción presupuestaria le salió muy caro a la Argentina”, en alusión a la consigna “no hay plata”.

Tras el acto institucional, Milei se trasladará al Parque Sarmiento para encabezar su primera actividad proselitista en la provincia, junto a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA). Con los lemas “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” y “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena”, el Presidente compartirá escenario con Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por Córdoba, y otros postulantes de la lista libertaria.

El oficialismo cordobés deberá medirse con la boleta de Provincias Unidas, espacio liderado por el exgobernador Juan Schiaretti y conformado por dirigentes de diferentes sectores provinciales.

La gira de Milei por el interior también incluye escalas en Santa Fe y Mendoza, mientras que en territorio bonaerense prepara un acto en Mar del Plata. Además, proyecta un viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de reforzar su perfil internacional.

En paralelo, el jefe de Estado lideró en Olivos dos reuniones claves de campaña con candidatos y jefes territoriales de LLA. Allí, Santiago Caputo emergió como coordinador central del armado y Pilar Ramírez fue designada como enlace político con las provincias.