Javier Milei inició la campaña en La Matanza con una provocadora referencia al “Nunca Más” El Presidente posó con sus candidatos en Villa Celina, detrás de una pancarta contra el kirchnerismo, en la que banaliza la consigna de repudio democrático contra el terrorismo de Estado en Argentina

La frase “Nunca Más” fue elegida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para titular su informe sobre los campos de concentración de la dictadura. Fue también la expresión con la que el fiscal Julio Strassera cerró su pedido de condena para los máximos responsables del terrorismo de estado. Javier Milei inició la campaña posando con sus candidatos y armadores de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Todos sostenían una pancarta que decía “Kirchnerismo: Nunca Más”. La actitud no solo intenta banalizar el consenso democrático que la sociedad argentina sostiene desde hace más de 40 años, sino que también intenta equiparar a su mayor fuerza política opositora con el terrorismo de Estado.

En la foto se mostró la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. Así como el próximo candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

También figuraron las ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). La foto buscaba “mixear” la cartera de candidatos provinciales con las figuras con conocimiento y tracción nacional (como lo son Milei, Bullrich y Espert). Aunque no se ve en la foto, también se acercó la candidata a concejal de La Matanza, Leila Gianni, que estuvo saludando a los vecinos junto al Presidente.

La provincia de Buenos Aires será el ámbito donde se darán dos elecciones entre septiembre y octubre, las locales y las nacionales. Es por eso que el Gobierno quiere aprovechar el clima de campaña generalizado para unificar los discursos y utilizar la polarización con el kirchnerismo como principal elemento de campaña. El slogan que inauguró la campaña fue ideado por el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, que ya se encuentra coordinando la campaña bonaerense con Sebastián Pareja.

En la foto de lanzamiento aparecen Sebastián Pareja (1), Patricia Bullrich (2), Oscar Liberman (3), Diego Valenzuela (4), Karina Milei (5), Gonzalo Cabezas (6), Javier Milei (7), Maximiliano Bondarenko (8), Natalia Blanco (9), Alejandro Speroni (10), Guillermo Montenegro (11), Francisco Adorni (12), José Luis Espert (13) y Cristian Ritondo (14)

En la coordinación de la campaña buscan un efecto unificador al interior de la alianza. Esto llevó a que Ritondo y Montenegro fueran invitados a utilizar el buzo violeta que se pusieron todos a excepción del Presidente. El frente que competirá en la Provincia en ambas elecciones se denominará La Libertad Avanza, y utilizará los logos y los colores del partido mileista. Un signo de poderío total de parte de la simbología libertaria.

MIRA TAMBIÉN Confirmaron que los restos hallados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy son humanos

Según voces oficialistas, La Libertad Avanza estaría 10 puntos por debajo del Frente Patria (la coalición electoral que engloba al kirchnerismo peronista) en la medición total provincial, por lo que creen precisa una campaña que sea resonante en todo lo vinculado a lo comunicacional.

En particular, el oficialismo provincial que comanda Axel Kicillof es particularmente fuerte en la Tercera Sección, que abarca desde el oeste al sur del Conurbano bonaerense y otros municipios adyacentes. El oficialismo cree que las críticas contra la Gobernación deben enfatizarse en lo vinculado a la situación de ese distrito.

Ayer, Pareja reconoció la dificultad del escenario a nivel provincial: “Las elecciones no vienen fácil porque la Provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes”. Añadió que el Conurbano bonaerense representa un territorio especialmente adverso para el espacio libertario.

MIRA TAMBIÉN Diputados avanzó en el rechazo a los decretos que disolvían Vialidad, el Inta y el Banco Nacional de Datos Genéticos

La campaña provincial se complica por la heterogeneidad de los distritos. Un referente del interior bonaerense expresó: “No es lo mismo lo que pasa en el Conurbano que lo que sucede en otras secciones”, subrayando que las demandas varían entre inseguridad, cuestiones impositivas y burocracia.

El Gobierno nacional apuesta a que la crítica a la gestión de Axel Kicillof unifique el mensaje libertario. En un acto en la Fundación Faro, Milei afirmó que un resultado contundente podría significar “el fin del kirchnerismo”.

MIRA TAMBIÉN Revelaron quién era el joven que encontraron enterrado junto a una casa en la que vivió Gustavo Cerati

La participación de Milei en la campaña será selectiva y bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente en municipios del Conurbano. Los libertarios prevén buenos resultados en Mar del Plata, mientras mantienen cautela respecto a Bahía Blanca tras el veto oficialista a la emergencia por inundaciones.

El antecedente de 2023, cuando La Libertad Avanza tuvo desempeños provinciales débiles, no condiciona la agenda nacional de Milei, aunque el Gobierno busca mejorar la performance y “perder con estilo” si no logra la victoria. El escenario optimista contempla triunfos en casi todas las secciones, salvo la Tercera, según un especialista oficialista: “Si perdés por paliza en el sur del Conurbano, pero ganás el resto, podés vender una victoria”.

El peronismo lanzó afiches con el lema “Milei veta, vos votá” para incentivar la participación el 7 de septiembre. Entre los libertarios, existe consenso en que la baja o alta concurrencia no alterará significativamente el resultado, aunque consideran clave definir la estrategia territorial junto al PRO para asegurar el control del voto durante el escrutinio.